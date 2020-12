The Initiative: noto giornalista svela nuovi dettagli sul futuro gioco

Il noto Game Awards Show è praticamente dietro le porte. Proprio per questo motivo in queste ultime settimane abbiamo assistito ad una marea di rumor. Come sempre è bene aspettare una conferma più concreta quando l’informazione nasce per puro caso. Proprio per questo motivo certi bisbigli mediatici creati in queste ultime settimane risultano alquanto difficili da credere. Tuttavia molti rumor riescono in qualche modo a trovare una fonte di verità grazie anche alle testimonianze di certe figure note di quest’industria. Infatti per questo motivo oggi torniamo a parlare di nuovo del futuro gioco dei The Initiative.

Se per caso vi siete perso la notizia originale (che potete trovare qui), qualche settimana fa diversi insider hanno rivelato dei dettagli molto interessanti riguardanti il futuro progetto del team Xbox. Stando ai primi dettagli però il progetto The Initiative farà arrabbiare molti fan. A confermare questa “potenzialità drastica” si aggiunge il noto giornalista Windows Central Jez Corden. Secondo le conferme di Corden il gioco sviluppato da qualche tempo del team Xbox sarebbe uno spin-off di Perfect Dark.

Il giornalista ha infatti aggiunto che il progetto ha alla base un’ambientazione cyberpunk (come l’originale Perfect Dark), avrà caratteristiche episodiche o da Game as a Service e verrà annunciato a breve. Infatti le possibilità di vedere il nuovo titolo The Initiative durante il prossimo TGA non sono per niente improbabili. Jez Corden ha inoltre dichiarato che il progetto ha assunto un’approccio molto sperimentale sia dal punto di vista narrativo che del gameplay, rivelandosi effettivamente una cosa molto simile a certi progetti Remedy.

Anche questa volta ci tocca aspettare conferme più concrete per quanto riguarda questi rumor. Tuttavia ci teniamo ad aggiungere che Jez Corden è una figura abbastanza affidabile quando si va a parlare di rumor (sopratutto legati al mondo Xbox). La cosa certa è che in questi prossimi mesi scopriremo cosa sta combinando effettivamente The Initiative. Ci tocca soltanto aspettare!