Persona 5 ricevere una nomination ai Grammy Awards

La colonna sonora di Persona 5, "Last Surprise", è stata nominata per un Grammy Award grazie a una cover realizzata dall'orchestra jazz The 8-Bit Big Band. La nomination è stata annunciata nella categoria "Best Arrangement, Instruments and Vocals" per l'edizione 2024 dei Grammy.

Charlie Rosen, che ha arrangiato la cover insieme a Jake Silverman, ha celebrato la nomination su X:

"Appena nominato per il mio quarto Grammy di fila. Sono entusiasta di essere nominato insieme a [Silverman] per il nostro co-arrangiamento di Last Surprise da Persona 5 per The 8-Bit Big Band. Lunga vita alla musica dei videogiochi."

La nomination di "Last Surprise" sottolinea, senza dubbio, l'importanza crescente delle colonne sonore dei videogiochi nel panorama musicale contemporaneo. Il brano compete, infatti, con opere di artisti affermati come John Legend, dimostrando come la musica dei videogiochi stia guadagnando riconoscimento nel settore mainstream.

"Last Surprise" è il tema principale durante le battaglie di Persona 5; la sua melodia jazz è diventata iconica per i fan della serie, apparendo anche in spin-off come Persona 5: Dancing in Starlight e Persona 5 Strikers.

La musica nei videogiochi ha una storia affascinante che risale agli albori dell'industria videoludica: negli anni '70 e '80, le limitazioni tecnologiche costringevano i compositori a creare melodie semplici ma orecchiabili utilizzando chip sonori a 8-bit. Questa era ha dato vita a brani iconici come il tema di Super Mario Bros. o la colonna sonora di The Legend of Zelda.

Oggi, la musica dei videogiochi è riconosciuta come una forma d'arte a sé stante, tanto che numerosi concerti e tournée sono dedicati all'esecuzione di brani tratti dai giochi più popolari. La serie di concerti "Video Games Live", ad esempio, ha fatto il giro del mondo eseguendo arrangiamenti orchestrali di musiche di videogiochi.

La nomination di "Last Surprise" ai Grammy Awards rappresenta, quindi, un ulteriore passo avanti nel riconoscimento di questo settore, anche se non è la prima volta che la musica dei videogiochi viene nominata per un premio così prestigioso: nel 2012, il compositore Austin Wintory ricevette una nomination per la colonna sonora del gioco Journey.