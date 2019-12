Persona 5 Royal: annunciata la data d’uscita in occidente

Nel corso della giornata di oggi, finalmente un listino della divisione canadese di Amazon ha gettato luce sulla data d’uscita di Persona 5 Royal, il porting per PlayStation 4 del titolo originale, che apporta diversi contenuti inediti al gioco. Il titolo, stando a quanto dichiarato dal listino in esame, sarà disponibile a partire dal prossimo 31 marzo 2020, verosimilmente anche per quanto riguarda il mercato europeo.

Nella fattispecie, per l’occasione del lancio di Persona 5 Royal saranno disponibili due edizioni limitate, rispettivamente la Phantom Thieves Edition e la Steelbook Edition, disponibili per la prenotazione già a partire da adesso. La Steelbook Edition conterrà la steelbook assieme all’edizione base del gioco, mentre la Phantom Thieves Edition andrà a includere anche un art book, la Collector’s Box e la colonna sonora del gioco.

Non ci resta a questo punto che attendere il rilascio di ulteriore materiale inerente il gioco da parte della compagnia Koei Tecmo, che siamo certi non tarderà a venire nel corso dei prossimi mesi precedenti al lancio, confidando nello stesso trattamento per quanto riguarda il mercato europeo.

E voi, state aspettando questo porting? Avete già giocato al titolo originale? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!