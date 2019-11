Persona 5 Scramble si mostra in nuovi scatti

Nel corso della giornata di oggi sono stati pubblicati nuovi scatti per Persona 5 Scramble, in arrivo nel corso del 2020 su PlayStation 4 e Switch.

Mese dopo mese, manca ormai sempre meno al lancio dell’attesissimo Persona 5 Scramble: Phantom Strikers, sequel del già visto Persona 5, in uscita nel primo periodo del 2020 rispettivamente per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ci eravamo lasciati pochi giorni fa con l’introduzione di Sophie, personaggio che andrà a far parte dei Ladri Fantasma.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia di sviluppo Koei Tecmo ha pubblicato nuove istantanee del gioco che mettono in mostra i personaggi e il gameplay di Persona 5 Scramble. Non ci resta dunque che lasciarvi alle foto in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Nelle foto rilasciate oggi, inoltre, è mostrato il sistema di combattimento del gioco, che offrirà la possibilità di evocare diverse abilità e che si dimostra molto profondo e complesso.

Ricordiamo che Persona 5 Scramble: Phantom Strikers sarà disponibile a partire dal prossimo 20 febbraio 2020 in Giappone: ancora non sono state divulgate notizie in merito alla presunta data occidentale, pertanto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da Koei Tecmo per saperne di più, che siamo certi arriveranno nel corso dei prossimi mesi. E voi, che ne pensate di questo sequel? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!