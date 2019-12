Persona 5 ha venduto oltre 3.2 milioni di copie in tutto il mondo

Persona 5 continua ad accrescere costantemente il proprio gran successo. Atlus ha recentemente annunciato che il proprio JRPG è riuscito a raggiungere una quota di oltre 3,2 milioni di copie vendute in tutto il mondo fino ad oggi. Anche Persona 5 Royal, che è attualmente disponibile solo in Giappone, sta riscuotendo un più che ottimo successo arrivando a vendere 400.000 unità in terra nipponica.

Complessivamente, la serie di Atlus ha venduto oltre 11,1 milioni di unità nella sua storia. Gran parte di quel successo può essere attribuito al quinto capitolo della saga, che è stato il più vociferato e che è riuscito ad arrivare a un pubblico più vasto, facendo segnare un apprezzamento unanime anche da parte di critica e pubblico.

Secondo alcune voci di corridoio Persona 5 Royal dovrebbe arrivare in occidente il 20 febbraio 2020, questa uscita comporterà un nuovo aumento delle vendite del brand che potrebbe raggiungere vette di sempre più alte. Oltre a ciò va tenuto conto anche di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, il prossimo gioco della serie in arrivo che abbraccia uno stile di gioco Musou.

Anche per quanto riguarda The Phantom Strikers e non c’è ancora nessuna informazione sul rilascio occidentale, il gioco per il momento è previsto solo per il mercato giapponese, in uscita nel sol levante il 20 febbraio 2020. Cosa pensate delle vendite di Persona 5?