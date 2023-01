Sulle pagine di Famitsu è spuntato anche un messaggio di Atlus in cui augura un buon anno alla sua community, anticipando anche qualcosa che potrebbe rimandare a Persona 6. Sembra proprio che la società sia al momento impegnata in una serie di pubblicazioni e progetti, preannunciando che il 2023 vedrà la pubblicazione anche di “giochi ancora non annunciati”.

Queste parole, ovviamente, potrebbero significare tutto o niente, anche se la speranza nei confronti del sesto capitolo della serie ancora divampa forte. Non dimentichiamoci mai, comunque, che potrebbe anche trattarsi anche di qualsiasi altra cosa.

“Buon anno! Grazie per il vostro supporto e sostegno con Persona 4: Arena Ultimax Remastered, la versione Nintendo Switch di 13 Sentinels: Aegis Rim, Soul Hackers 2 e la versione rimasterizzata di Persona 5 Royal. Grazie al vostro sostegno la versione rimasterizzata di Persona 5 Royale ha venduto 1 milione di copie a un mese dal lancio e P5R ha superato le 3,3 milioni di copie vendute a livello mondiale”, leggiamo nel messaggio.“Nel 2023, apriremo le danze con la pubblicazione delle versioni rimasterizzate di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden; stiamo inoltre preparando diversi giochi non ancora annunciati. Per favore attendeteli con trepidazione!”.

La trepidazione è proprio l’ultima a morire, specialmente quando si parla di un possibile Persona 6. L’enorme successo riscontrato dal quinto capitolo di questa saga parla chiaro, il grande pubblico non vede l’ora di mettere le mani su un seguito (alcune recenti reazioni lo dimostrano chiaramente) che magari ne migliori in tutto la struttura e le possibilità ludico-narrative.

Per adesso non ci resta che attendere nuovi dettagli, nella speranza che questo nuovo anno ci porti notizie più certe sul futuro e nuove conferme nei confronti di Persone 6.