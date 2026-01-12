Il sito ufficiale del trentesimo anniversario di Persona ha fatto trapelare un riferimento criptico che ha immediatamente acceso le speculazioni della community: nel meta tag di Google compare la frase "the next chapter", il prossimo capitolo della serie, alimentando le aspettative per l'annuncio di Persona 6. Considerando che Persona 5 risale ormai al 2016 e che il franchise celebrerà tre decadi di storia nel 2026, il timing per una rivelazione significativa sembra più che maturo. Sega e Atlus hanno già promesso eventi speciali e merchandise dedicato per l'anniversario, ma è chiaro che i fan attendono qualcosa di ben più sostanziale.

La scoperta è arrivata dagli utenti dei social media più attenti, che hanno notato come lo snippet di Google per il sito persona30th-anniversary includa una dicitura particolare: "Vieni a celebrare il viaggio mentre diamo inizio al prossimo capitolo della serie". Un dettaglio interessante è che questa formulazione non appare esplicitamente nel corpo della pagina stessa, suggerendo che potrebbe trattarsi di un meta tag preparato in anticipo e sfuggito al controllo del team marketing.

Fino ad oggi, l'unico titolo ufficialmente annunciato per il periodo post-aprile 2026 è Persona 4 Revival, una riedizione che per quanto gradita non rappresenta certo la novità che la fanbase attende. Con Persona 5 che si avvicina al traguardo dei dieci anni di vita, la pressione per un sequel di nuova generazione si fa sempre più forte, soprattutto considerando il successo planetario raggiunto dal quinto capitolo tra versioni aggiornate, spin-off e l'anime.

Secondo fonti insider, Persona 6 sarebbe in sviluppo da diverso tempo e non sarà più un'esclusiva console PlayStation

Le indiscrezioni che circolano da mesi negli ambienti specializzati concordano su alcuni punti chiave: Persona 6 è effettivamente in sviluppo da tempo e la sua finestra di lancio sarebbe strategicamente allineata con le celebrazioni del trentesimo anniversario. Ma la rivelazione più significativa riguarda la strategia distributiva: a differenza dei capitoli precedenti, il prossimo episodio principale non sarebbe più legato da un'esclusiva console con PlayStation, segnando potenzialmente un cambio di rotta storico per il franchise.

Questa evoluzione nella strategia di pubblicazione riflette le dinamiche mutate del mercato videoludico negli ultimi anni. Atlus ha progressivamente ampliato la disponibilità dei suoi titoli di punta, portando Persona 5 Royal su PC, Xbox e Nintendo Switch dopo anni di esclusiva PlayStation. Un lancio multipiattaforma fin dal day one per Persona 6 rappresenterebbe il passo successivo naturale, massimizzando la reach commerciale di quello che si preannuncia come uno dei JRPG più attesi del decennio.

Il termine "next chapter" potrebbe naturalmente riferirsi a progetti diversi da Persona 6 in senso stretto: spin-off, remaster di capitoli precedenti o addirittura iniziative crossmediali come anime o manga. Tuttavia, considerando la rilevanza simbolica di un anniversario trentennale e l'attesa ormai insostenibile della community, sarebbe sorprendente se Atlus non cogliesse l'occasione per svelare almeno qualche dettaglio sul futuro mainline della serie.