PES 2020: continua la partnership con l’Arsenal FC

PES 2020 rinnova la sua collaborazione con la squadra inglese Arsenal: ecco i dettagli sulla partnership tra le due società.

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi l’estensione della partnership con l’Arsenal FC in concomitanza con le PES LEAGUE 2019 World Finals che si disputeranno questo weekend nell’Emirates Stadium. “Siamo felici di annunciare la continuazione della nostra lunga collaborazione con una delle più importanti e più vincenti squadre di calcio del mondo,” ha commentato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “Partendo dalle solidi basi della nostra collaborazione, abbiamo intenzione di lavorare ancora più a stretto contatto con i Gunners, che saranno presenti in modo importante all’interno di eFootball PES 2020.”

La relazione estesa tra KONAMI e Arsenal FC ha permesso ai creatori della serie eFootball PES di avere accesso alle stelle del club, assicurandosi quindi di avere la squadra ricreata fedelmente nel gioco, oltre al fatto di ottenere visibilità durante le partite giocate all’Emirates. eFootball PES 2020 avrà al suo interno una perfetta e dettagliata riproduzione dello stadio dell’Arsenal, l’Emirates Stadium, e dei giocatori della squadra, scansionati in 3D per replicare perfettamente i loro volti, i movimenti, il loro stile di gioco e le loro abilità tecniche.

Peter Silverstone, Direttore Commerciale dell’Arsenal FC ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership mondiale con KONAMI, il nostro rapporto di collaborazione dura ormai da tre anni e ogni anno diventa più forte. È davvero un grande piacere lavorare con KONAMI e poter dare ai nostri fan la possibilità di poter giocare con la riproduzione perfetta della nostra squadra, dei nostri giocatori, delle nostre leggende e dell’Emirates Stadium all’interno di eFootball PES 2020.”

eFootball PES 2020 fa da apripista in una nuova decade dove le simulazioni calcistiche avranno un ruolo sempre più importante, con la ferma intenzione di rivoluzionare il mondo dell’eFootball e portare questo sport a un’audience mondiale sempre più ampia. Il gioco avrà una nuova modalità chiamata Matchday che permetterà ai tifosi dell’Arsenal FC di partecipare insieme settimanalmente alle più importanti partite e assicurare la vittoria della propria squadra contro i loro più acerrimi rivali.

eFootball PES 2020 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, e PC (via Steam) a partire dal 10 settembre. Sarà disponibile anche una esclusiva versione del gioco chiamata Arsenal FC Edition.