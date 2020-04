PES 2020: torneo #StayHomeWithPES, ecco data, ora e dettagli

Konami ha annunciato oggi il torneo #StayHomeWithPES, il quale radunerà alcuni dei più noti calciatori del mondo in una sfida all’interno di eFootball PES 2020. Parliamo di Antoine Griezmann (Barcellona), Miralem Pjanić (Juventus), Rafael Leão (Milan), Sebastiano Esposito (Inter) e di tanti altri celebri calciatori internazionali. Le stelle del calcio mondiale si scontreranno in un torneo che sarà trasmesso sul canale ufficiale YouTube di eFootball PES. La diretta avrà luogo a partire dalle 18.00 del 26 aprile 2020 (data e ora italiane), ovvero questa domenica.

“Sono un grandissimo fan di PES,” ha dichiarato Miralem Pjanić. “Sono felice di partecipare a questo torneo, sarà sicuramente molto divertente.” Pjanić scenderà in campo per la prima volta ai quarti di finale contro il vincitore della sfida tra l’ala del Celtic Odsonne Edouard e Nassim Boujellab dello Schalke 04. L’altro pre-qualificato per i quarti di finale è l’astro nascente dell’Inter Sebastiano Esposito che affronterà Scott McTominay, il talentuoso centrocampista del Manchester United. “Non vedo l’ora di sfidare a PES uno dei miei giocatori preferiti,” ha detto Scott McTominay. “Sogno una finale contro Antoine Griezmann. Avrà pur vinto un mondiale, ma sono sicuro che non riuscirà a battermi!”

Ecco tutti i partecipanti del Torneo #StayHomeWithPES:

Barcellona – Antoine Griezmann

Juventus – Miralem Pjanić

Manchester United – Scott McTominay

Arsenal – Bernd Leno

Bayern Monaco – Javi Martínez

Schalke 04 – Nassim Boujellab

Milan – Rafael Leão

Inter – Sebastiano Esposito

Celtic Glasgow – Odsonne Edouard

Rangers Glasgow – Greg Stewart

Zenit San Pietroburgo – Aleksei Sutormin

Vi ricordiamo che eFootball PES 2020 è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, oltre che in versione mobile. Diteci, seguirete la diretta di domenica?