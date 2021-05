PES 2022: la saga calcistica Konami sta per rivoluzionarsi? Primi indizi

La stagione calcistica che sta per volgere al termine è stata parecchio particolare, non solo per tutte le restrizioni causa Covid che hanno impedito al pubblico di ghermire gli spalti degli stadi di tutto il mondo, ma anche perchè è mancato un vero e proprio nuovo capitolo della saga videoludica di PES. eFootball PES 2021, infatti, è stato un season update più che un nuovo capitolo con grosse novità; per quello ci sarà da aspettare l’uscita di PES 2022.

Mancano ancora una serie di informazioni ufficiali del nuovo PES 2022, e per quanto ne sappiamo Konami ha intenzione di fare le cose in grande stile per far esordire la propria IP calcistica sulle console di nuova generazione. Al di la di questo, un nuovo rumor sta facendo il giro della rete ventilando la possibilità di assistere ad una paio di rivoluzioni per la saga di PES, sia in termini di nomenclatura che per quanto riguarda il logo.

Stando a quanto scovato in rete, un paio di appassionati della serie hanno individuato un paio di richieste di trademark registrate in Argentina e Brasile che suggeriscono che la saga di eFootball PES cambierà nuovamente il proprio nome diventando solo ‘e Football’. Oltre a questo è possibile vedere quello che sembra essere un nuovo logo che andrà ad accompagnare il nome rinnovato. Il tutto, infine, sembra esser stato registrato lo scorso ottobre.

Mudar o nome dos seus jogos nunca foi problema a konami, ela já vinha dando indícios desde o efootball PES2020 que mudaria de novo,e parece que realmente a nova geração e novo motor vai gerar um novo nome ao PES2022, registrado em vários países o nome Efootball, gostaram? pic.twitter.com/FUdNlgX5Rr — Renan Galvani🎮⚽️ (@GalvaniRenan) May 6, 2021

Come già accennato qualche paragrafo più sopra, il tutto non ha ancora trovato alcuna ufficialità da parte di Konami, per questo, come ogni volta che vi segnaliamo questo genere di voci di corridoio, vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute attenzioni. Se il tutto dovesse rivelarsi autentico, però, vorrà dire che assisteremo ad un secondo cambio di nome e logo in pochi anni per la saga di PES.