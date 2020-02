PewDiePie: la pausa è finalmente finita, tornerà a breve su YouTube

Prendersi un mese di pausa per un influencer non è esattamente facile: abbandonare le scene per un periodo, anche se breve, potrebbe infatti portare a danni irrimediabili, a trovarsi con metà del pubblico precedentemente guadagnato con anni e anni di impegno. Proprio per questo motivo ha fatto particolarmente scalpore qualche tempo fa la decisione da parte di PewDiePie, uno dei più importanti, se non il più importante, Youtuber di sempre, di prendersi una pausa dal mondo dei video e dei gameplay.

Felix Kjellberg, questo il vero nome del celebre PewDiePie, ha deciso di prendersi questa pausa per disintossicarsi dalla rete e passare un po’ di tempo con sua moglie Marzia. Dopo 36 giorni di pausa sembra però che tutto stia per tornare a breve alla normalità.

Fortunatamente per i numerosissimi fan dello youtuber, il canale conta infatti ben 103 milioni di iscritti, tale lunga attesa sta quindi finalmente per finire. PewDiePie ha infatti comunicato che caricherà dopo oltre un mese un nuovo video sul proprio canale.

Tramite un messaggio su Instagram PewDiePie ha infatti dichiarato: “Domani, ragazzi, sarò di ritorno dalla mia pausa quindi state pronti ad un nuovo video. Si tratterà del primo video dopo oltre trenta giorni, a domani ragazzi.” Il tutto, ovviamente, sottolineando più e più volte la propria felicità per tale fatto.

Ancora poco, quindi, e i numerosissimi fan del celebre canale YouTube potranno tornare alla normalità, fatta di video caricati quasi giornalmente e di avventure in compagnia di PewDiePie. Sarà solo decisamente interessante osservare come reagirà un canale da oltre 100 milioni di iscritti dopo oltre un mese di inattività.

Che ne pensate di questa notizia e dello Youtuber in questione, seguivate PewDiePie prima di questa pausa o la sua comicità non vi ha mai particolarmente attratto? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti.