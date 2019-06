Phantasy Star Online 2 annunciato per Xbox One e PC

Phantasy Star Online 2 è stato annunciato per Xbox One e PC durante la conferenza di Microsoft dell'E3 2019: ecco il trailer ufficiale.

Microsoft, lo sappiamo bene, non ha mai avuto molta fortuna in oriente e, per quanto non si sia mai arresa in tal senso, la poca presenza delle sue console sul mercato nipponico ha fatto sì che molti giochi giapponesi non arrivassero su Xbox. Ora, però, Microsoft può vantare la presenza nel proprio catalogo di giochi di uno dei titoli online più amati dal pubblico del Sol Levante: Phantasy Star Online 2, che arriva in occidente su Xbox One e PC.

Sega e Microsoft hanno condiviso un trailer durante la conferenza che ci permesso di vedere in azione questo famossimo action JRPG. Phantasy Star Online 2 sarà disponibile all’inizio del 2020 con completo supporto al cross-play fin dal D1.

Phantasy Star Online 2 dovrebbe essere messo in commercio sotto forma di free to play e, come ogni titolo simile, dovrebbe proporre tutta una serie di microtransazioni non obbligatorie. Sega annuncierà maggiori dettagli sulla versione occidentale del gioco nelle prossime settimane. La versione PC, probabilmente, sarà disponibile esclusivamente per Windows 10, attualmente non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

