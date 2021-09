Phasmophobia torna a terrorizzare, nuovo record incredibile di giocatori!

Phasmophobia è stato uno dei fenomeni videoludici dell’anno scorso. Dopo un periodo di lancio che ha attirato tantissimi appassionati, il titolo di Kinetic Games si è adagiato su dei buoni numeri trovando però una sua community parecchio affezionata a questo particolare horror. Ora, dopo quasi un anno dal rilascio e con il lancio di un importante aggiornamento il titolo sembra che stia vivendo una nuova ondata di popolarità, andando anche a guadagnarsi un nuovo importante record.

Grazie al recente aggiornamento di agosto, Phasmophobia è tornato a ghermire la classifica di Steam dei giochi più giocati del momento. Il gioco a tema caccia ai fantasmi ha aggiunto due nuovi tipi di spiriti giusto la scorsa settimana e i giocatori sembrano aver apprezzato particolarmente queste nuove aggiunte. Più di 62.000 giocatori simultanei si sono messi ad esplorare gli edifici infestati, facendo schizzare il titolo nella classifica dello store di Valve in questi giorni.

Nello specifico il picco di giocatori è stato raggiunto la scorsa domenica ed è stato di 62.448 giocatori per l’esattezza. Il tutto ha reso il giorno di maggiore successo di Phasmophobi dal suo lancio in accesso anticipato dello scorso settembre. Il nuovo ritrovato interesse verso il gioco horror è cominciato però ben prima del rilascio dell’ultimo aggiornamento, con la community che si è riversata nuovamente sul titolo in massa da qualche settimana prima del lancio dell’update.

Dopo un lancio stratosferico sembra quindi che Phasmophobia abbia ottenuto un ritrovato interesse da parte della propria community, e ci aspettiamo che questi numeri possano tenere botta ancora per qualche mese, soprattutto in vista di Halloween, il periodo perfetto per giocare a questo genere di titoli dell’orrore e di grande atmosfera.