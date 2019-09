PlayStation, la sveglia ufficiale arriva anche in Italia

Bigben Interactive presenta due nuovi prodotti su licenza ufficiale Play Station dedicati ai giocatori nostalgici. Una sveglia ed un cubo luminoso!

La scuola è cominciata e come quest’ultima, è iniziata anche la prassi di impostare la sveglia di prima mattina per alzarci e iniziare una giornata di studi e fatiche. Se la nostra sveglia fosse la tanto amata Play Station 1? Il nostro risveglio potrebbe essere più dolce?

Bigben Interactive presenta due nuovi prodotti su licenza ufficiale PlayStation dedicati ai giocatori nostalgici. Per il primo si tratterebbe di una fantastica sveglia, soprannominata PS1AC che include un effetto extra che consente di illuminare il soffitto con il logo PlayStation o i quattro simboli PlayStation. Per passare da un design all’altro sarà sufficiente cambiare le cartucce incluse nella confezione. La sveglia sarà disponibile ad ottobre al prezzo di vendita consigliato di 49,90 euro, e pre-ordinandola entro il 13 ottobre si otterrà una card PSN dal valore di 10 euro per gli acquisti online.

Il secondo prodotto invece, potrebbe risultare molto utile per dare alla nostra stanza da gaming la giusta quantità di luce durante le sessioni di gioco. Con il cubo luminoso ispirato a Play Station e con il suo altoparlante Bluetooth, potremo goderci la musica preferita in modalità wireless e numerosi effetti luminosi con 9 colori diversi completamente personalizzabili dal telecomando incluso. Il cubo PS200 di Bigben Interactive è inoltre dotato di una porta per lettore USB e un AUX-IN da 3,5 mm. L’altoparlante wireless PS200 sarà disponibile in settembre al prezzo di vendita di 69,90 euro.

Cosa ne pensate di questi nuovi gadget? Procederete all’acquisto di entrambi o solo di uno di essi? Fatecelo sapere nei commenti!