Playground Games continua ad espandersi inglobando autori di Batman Arkham

Secondo quanto riferito, Playground Games, team first party Microsoft, si sta continuando ad espandere ad un ritmo vertiginoso! Cosa bolle in pentola?

Secondo quanto riferito da Videogames Chronicles, Playground Games, team first party Microsoft conosciuto specialmente per la serie Forza Horizon, si sta continuando ad espandere ad un ritmo vertiginoso e, oltre ai membri di Rockstar Games e vari altri, hanno assunto di recente anche lo sceneggiatore Kim MacAskill, il narrative director Martin Lancaster e lo sceneggiatore Craig Owens. Si tratta di tre membri del team che aveva lavorato ai testi della serie Batman Arkham per Rocksteady, a cui si è aggiunta anche Rebecca Haigh.

Sembrerebbe che i nuovi acquisti siano tutti impegnati su un nuovo RPG, che potrebbe avere un’ambientazione open world ed una certa insistenza sugli elementi narrativi. Dalle ultime voci di corridoio emerse, sembrerebbe che il team sia impegnato in un nuovo capitolo di Fable, o forse un rilascio di qualche tipo per la serie Microsoft affidata a Playground Games.

Fino ad ora, Playground Games è riuscita a reclutare nel suo team il lead environment artist di Anthem, il character artist di Ghost Recon Wildlands, il lead animator di Hellblade: Senua’s Sacrifice ed il project manager di Metal Gear Solid V. Tutte persone con grandissime competenze che hanno lavorato su titoli non di poco conto.

