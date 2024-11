PlayStation 2 raggiunge i 160 milioni di unità vendute e si conferma come record assoluto

La PlayStation 2 di Sony ha raggiunto il traguardo di 160 milioni di unità vendute in tutto il mondo, confermandosi la console più venduta di sempre. Sony ha aggiornato la pagina sulla storia di PlayStation sul suo sito web per riflettere questo importante risultato.

Lanciata nel marzo 2000, la PS2 aveva raggiunto l'ultima cifra significativa di vendite nel 2011 con 150 milioni di unità. Per confronto, la PlayStation 4 ha venduto 117 milioni di unità a maggio 2023, mentre la PlayStation 5 ha raggiunto 65 milioni di console vendute da novembre 2020; Nintendo Switch, invece, ha venduto 146 milioni di unità dal 2017, mentre il Nintendo DS rimane l'hardware più popolare dell'azienda con 154 milioni di unità.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Questo risultato sottolinea il successo duraturo della PlayStation 2 e la sua importanza storica nel mercato delle console. Nonostante siano passati oltre 20 anni dal suo lancio, la PS2 continua a detenere il record di vendite, dimostrando l'impatto che ha avuto sull'industria dei videogiochi.

D'altronde, la PlayStation 2, icona indelebile nel panorama videoludico, ha segnato un'epoca rivoluzionaria per l'intrattenimento domestico. Lanciata all'alba del nuovo millennio, questa console ha rappresentato un salto quantico nell'evoluzione dei videogiochi, introducendo grafica 3D avanzata e capacità multimediali senza precedenti.

La storia della PS2 affonda le sue radici nella visione innovativa di Ken Kutaragi, soprannominato "il padre della PlayStation". Kutaragi intuì il potenziale di una console che potesse fungere da centro di intrattenimento completo, non solo per i videogiochi ma anche per la riproduzione di DVD, allora emergente formato video.

Un aspetto curioso della PS2 è la sua longevità produttiva: rimase in produzione per ben 13 anni, fino al 2013, un record assoluto per una console. Questa persistenza sul mercato è testimonianza della sua popolarità duratura e della sua capacità di adattarsi alle esigenze di diverse generazioni di giocatori.

Insomma, la PlayStation 2 non è solo una console, è un pezzo di storia dell'intrattenimento che ha plasmato un'intera generazione di giocatori.