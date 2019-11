PlayStation 5: svelate data d’uscita e Gran Turismo 7?

Nel corso di queste settimane sta crescendo sempre più l’interesse per la futura generazione di console, capitanata nella fattispecie rispettivamente da PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Recentemente siamo venuti a conoscenza del fatto che entrambe le console vedranno la loro uscita sul mercato entro la fine del 2020, garantendo così un Natale nel pieno della nuova generazione. In particolare, quest’oggi sarebbero uscite alcune indiscrezioni da parte dell’utente Twitter PSErebus, in merito a PlayStation 5.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH — PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019

Stando infatti a quanto dichiarato da alcune sue voci di corridoio, la prossima console di Sony potrebbe essere disponibile a partire dal prossimo 20 novembre 2020 in Nord America, ad un prezzo di 499 Dollari. Questo prezzo verrà verosimilmente tramutato in 499 Euro per per il territorio europeo, anche se ovviamente non è nulla di confermato. Inoltre, sempre secondo questo rumor PlayStation 5 potrebbe presentare nella sua lineup di lancio Gran Turismo 7, il prossimo titolo racing a cura di Polyphony Digital.

Chiaramente al momento queste rimangono pure indiscrezioni, pertanto non ci rimane che attendere conferme o eventuali smentite ufficiali da parte della stessa Sony, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi. La compagnia ha infatti dichiarato che la console verrà presentata in toto in occasione del prossimo Electronic Entertainment Expo 2020, previsto per il prossimo 8 giugno in quel di Los Angeles. E voi, pensate di acquistare PlayStation 5 al lancio? Quali titoli attendete maggiormente? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!