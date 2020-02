PlayStation 5: il prezzo della console deve ancora essere determinato, stando a Sony

PlayStation 5 arriverà sul mercato a fine anno, al momento è una delle pochissime informazioni che possiamo definire certe. Mentre c’è ancora molto che deve essere svelato riguardo alla prossima console di Sony, sono le voci di corridoio a farla da padrone in questi primi mesi del 2020. Tra specifiche non ancora ufficializzate e possibili line up di lancio che accompagneranno la console attendiamo conferme o smentite da parte di Sony.

Durante l’ultima conferenza finanziaria, il direttore finanziario di Sony, Hiroki Totoki, ha suggerito che la società giapponese non ha ancora determinato il prezzo che avrà al lancio PlayStation 5. La motivazione di questa decisione è una conseguenza del tentativo di bilanciare la posizione dell’azienda su una base fatta da diversi fattori noti e sconosciuti. “Prima di tutto, dobbiamo assolutamente controllare il costo del lavoro e il costo del personale. Poi lavoreremo sulla produzione e sulle vendite, in più dobbiamo arrivare preparai nel momento del lancio.” ha dichiarato Totoki.

Il direttore finanziario ha inoltre accennato che ci sono anche diversi fattori sconosciuti da tenere in conto, e a tal proposito ha affermato che “è molto difficile discutere sul prezzo in questo momento. Tutto dipende a seconda del livello dei prezzi di produzione e distribuzione, quindi potremmo dover determinare il tipo di promozione che stiamo andando ad effettuare e quanto saremo disposti a pagare. È una questione di equilibrio.”

Attualmente il prezzo di PlayStation 5 rimarrà un’incognita a quanto pare, e queste dichiarazioni vanno a screditare quelli che sono i vari rumor sul prezzo della console che sono apparsi in rete qualche mese addietro. Voi cosa ne pensate? Verso che cifra potrà aggirarsi il prezzo di lancio della prossima console Sony?