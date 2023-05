Se siete alla ricerca di una console PlayStation 5, anche e soprattutto per giocare al nuovissimo (e già di successo) Star Wars Jedi: Survivor, allora vi suggeriamo di non perdervi questa offerta, perché grazie ad Amazon avrete la possibilità di acquistare sia la console in versione con disco, che il gioco in edizione standard, con uno sconto di circa 20 euro sul prezzo totale, spendendo quindi 609,98€ per questa combo gioco + console!

Lo sappiamo, si tratta di un piccolo sconto (parliamo del 3% circa sul prezzo totale), ma val la pena comunque parlarne perché, lo ribadiamo, questo bundle messo in piedi da Amazon riguarda un gioco arrivato da pochissimi giorni sugli scaffali, e pertanto ancora acquistabile a prezzo pienissimo.

Grazie a questa promo, invece, avrete la possibilità di risparmiare, a conti fatti, circa 20 euro sul prezzo di acquisto del gioco in sé, potendo così portavelo a casa ad un prezzo scontatissimo, con tanto di PS5 annessa che, per quanto oggi reperibilissima, è qui venduta e spedita da Amazon, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista di garanzia di spedizione e servizio post vendita.

Oltre a ciò, vale inoltre la pena concentrarsi sul gioco in sé, visto che parliamo di quello che, indubbiamente, è uno dei migliori giochi mai sviluppati per il brand di Star Wars, e questo anche al netto del suo diretto prequel, da cui questo Jedi Survivor eredita molte caratteristiche, migliorandole in toto.

Ambientato a 5 anni dagli eventi di Jedi Fallen Order, Jedi Survivor ci rimetterà nei panni di Cal Kestis, un esule Jedi che, sopravvissuto fortuitamente al terribile Ordine 66, che ha sterminato i Jedi in buona parte della galassia, è sopravvissuto arrangiandosi alla giornata, finendo come manovale in una discarica di rottami spaziali.

Datosi alla macchia alla fine del primo gioco, Cal è oggi un Jedi fatto e finito, le cui mire sono quelle di tentare di arginare lo strapotere Imperiale, rintracciando, ove possibile, altri esuli Jedi da soccorrere, in un contesto narrativo che sta vedendo, sullo sfondo, la nascita di quella Resistenza che darà poi vita agli eventi della trilogia originale.

Fondendo esplorazione e sezioni platform allo stile adrenalinico e spettacolare tipico dei combattimenti Jedi, Star Wars Jedi Survivor è un titolo davvero eccezionale che, non a caso, abbiamo premiato in fase di recensione con un sonoro 8,7 e, per questo, riteniamo che questo bundle comprensivo di PS5 sia un’occasione da non perdere per entrare nella next gen del gaming su console!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi al bundle in questione, invitandovi a consultare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, ed effettuando il vostro acquisto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’a promozione termini del tutto.

