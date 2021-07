PlayStation 5, svelato il funzionamento delle Schede Attività

Al contrario di quella di Xbox Series X|S, l’interfaccia utente di PlayStation 5 ha subito grandi modifiche rispetto quella di PlayStation 4. Tra le tante novità ci sono anche le Schede Attività, che permettono al giocatore di avere informazioni costanti sul progresso nell’ottenimento di trofei, indicandogli anche il tempo necessario per sbloccarlo e aiutandolo quindi nell’impresa. Durante un’intervista concessa ad Axios, la software house di Ratchet & Clank: Rift Apart – che abbiamo recensito – ha rivelato alcuni interessanti dettagli sul funzionamento di questo elemento di PlayStation 5.

Mike Daly, game director presso Insomniac Games, ha rivelato che le Schede Attività non sono affatto basate interamente dalle predizioni degli sviluppatori come si sarebbe potuto pensare. Al contrario, il loro posizionamento è fondato sulle abitudini reali dei giocatori. Ha spiegato che le schede “sono derivate da una stima impostata dagli sviluppatori confrontata con i tempi medi di completamento degli altri giocatori per l’attività presi online, dal PlayStation Network, e quindi ulteriormente personalizzati con un controllo del ritmo del giocatore durante il gioco”.

Scopriamo quindi che al lancio di un titolo, non avendo abbastanza informazioni per determinare quali schede devono apparire in quale momento, ci si basa unicamente sulle stime degli sviluppatori decise durante le fasi di testing. Successivamente, dopo aver ottenuto più dettagli sull’attività dei giocatori, il sistema comincia a fare delle stime che, di conseguenza, diventano sempre più precise con l’aumento di dati a disposizione.

È davvero interessante scoprire così nel dettaglio il funzionamento di una funzione che gli utenti PlayStation 5 davano ormai per scontata, quasi già abituati alla sua costante presenza. In ogni caso, fa piacere vedere quanta importanza Sony abbia dato all’ottenimento dei trofei, trattandosi di un elemento importantissimo per i giocatori. Voi usavate le Schede Attività sulla vostra PlayStation 5? Se si, credete che sia un metodo più efficace per sbloccare trofei? Fatecelo sapere con un commento!