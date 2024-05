PlayStation ha annunciato i suoi nuovi CEO

Sony Interactive Entertainment annuncia un importante cambiamento ai vertici della compagnia: Hermen Hulst e Hideaki Nishino succederanno a Jim Ryan come nuovi CEO di PlayStation. Hulst, noto per aver fondato Guerrilla Games e guidato lo sviluppo di serie di successo come Horizon e Killzone, assumerà la direzione dello Studio Business Group, occupandosi dei team first party di PlayStation e dell'estensione delle sue proprietà intellettuali oltre il gaming, a includere anche le produzioni televisive e cinematografiche.

Hulst si è detto entusiasta di prendere le redini dello Studio Business Group, evidenziando il proprio obiettivo di spingere i confini tra gioco e intrattenimento e di continuare il successo ottenuto con PlayStation 5.

Dall'altro lato, Nishino guiderà il Platform Business Group, impegnandosi nella gestione dell'hardware, della tecnologia, degli accessori, della PlayStation Network e dei rapporti con gli sviluppatori terzi, dai grandi editori agli studi indie. Già noto per la sua lunga carriera in Sony, Nishino si impegnerà a rafforzare la comunità di PlayStation tramite prodotti, servizi e tecnologie all'avanguardia, lavorando a stretto contatto con Hulst.

Entrambi i CEO collaboreranno sotto la supervisione di Hiroki Totoki, presidente di Sony Interactive Entertainment, che ha temporaneamente ricoperto il ruolo di CEO in seguito all'abbandono di Ryan fino alla nomina di Hulst e Nishino. Le nuove nomine come CEO diverranno effettive a partire dal 1° giugno 2024, segnando un nuovo capitolo per il gigante dell'entertainment.

Totoki ha enfatizzato il dinamismo di Sony Interactive Entertainment e l'importanza di mantenere la compagnia concentrata sull'espansione della propria base di utenti e sull'esplorazione di nuove esperienze di intrattenimento. Sotto la guida di due figure veterane come Hulst e Nishino, Sony si prepara a navigare le sfide dell'industria videoludica, dalle pressioni dei costi in aumento alla necessità di ricercare un'innovazione continua.

Onestamente crediamo che la notizia sia positiva, avere due CEO permetterà di avere più tempo per gestire meglio il tutto. Inoltre, Hulst, è un grande videogiocatore e questo è positivo per tutta l'industria.