No Rest For The Wicked: il review bombing porta lo studio di Ori sull'orlo del fallimento

La crisi finanziaria sta stringendo in una morsa letale Moon Studios, il team di sviluppo che ha conquistato il cuore dei giocatori con la serie Ori. Nonostante l'accoglienza positiva del loro ultimo progetto No Rest For the Wicked, lo studio indipendente si trova sull'orlo del baratro economico, con una prospettiva di chiusura che si fa sempre più concreta. La causa principale, secondo quanto dichiarato dal responsabile dello studio Thomas Mahler, sarebbe da ricercare nel fenomeno del "review bombing" che ha danneggiato significativamente le vendite del gioco, compromettendo la sostenibilità finanziaria dell'intero studio.

Un appello disperato alla community

Attraverso un forum online, Mahler ha lanciato un appello accorato ai giocatori, rivelando quanto la situazione sia diventata critica. "Credo che le persone pensino che io stia scherzando quando chiedo recensioni positive, immaginando che ci sia sempre qualche grande editore sullo sfondo pronto a coprire i costi", ha scritto con tono preoccupato. La realtà, tuttavia, appare ben diversa dalle percezioni comuni sul funzionamento dell'industria videoludica.

"Se state scrivendo qui, se vi state godendo Wicked e siete entusiasti dei futuri aggiornamenti, ma non avete lasciato una recensione positiva, è interamente possibile che tra un paio di mesi non saremo più qui", ha continuato Mahler, sottolineando la gravità della situazione. "Il review bombing porta le persone a non acquistare il gioco, il che significa che non stiamo guadagnando e saremo costretti a chiudere."

La sopravvivenza dello studio sembra ora appesa a un sottile filo rappresentato dal supporto della community. "Non chiederei se la nostra attività non ne dipendesse", ha aggiunto il dirigente, evidenziando quanto sia cruciale per loro riuscire a migliorare il punteggio delle recensioni.

Senza un'iniezione di capitale o un editore disposto ad acquisirli, il futuro di Moon Studios appare compromesso. No Rest For the Wicked rappresenta la prima incursione dello studio nel mondo dei giochi indipendenti, dopo i successi ottenuti con la serie Ori. Nonostante l'entusiasmo iniziale e l'apprezzamento di una parte della community, le vendite non hanno raggiunto i numeri necessari per garantire la sostenibilità economica. La disparità tra l'accoglienza dei fan e i risultati commerciali ha creato una situazione paradossale per lo studio.

L'appello di Mahler si traduce in una richiesta semplice ma vitale: supportare il titolo acquistandolo o lasciando recensioni positive sulle piattaforme digitali. In assenza di un miglioramento della situazione finanziaria o di un publisher interessato ad acquisire lo studio, Moon Studios potrebbe essere costretto a chiudere i battenti, rendendo No Rest For the Wicked il loro canto del cigno nell'industria videoludica.