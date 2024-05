Until Dawn avrà il PSN obbligatorio su Steam

Sony sembra aver adottato una nuova strategia per i suoi titoli lanciati su Steam: i videogiochi, inclusi quelli esclusivamente online, richiederanno il collegamento degli account utente di PlayStation Network (PSN). Questa politica è stata osservata recentemente con God of War Ragnarok e a quanto pare sarà applicata anche alla versione PC di Until Dawn.

Questa mossa non è nuova per Sony, che aveva già tentato una strategia simile con Helldivers 2. Tuttavia, il ritardo nel lancio di questo gioco aveva generato reazioni negative significative, costringendo l'azienda a fare un parziale passo indietro.

Il principale ostacolo imposto dall'obbligo di collegamento del PSN è l'accessibilità geografica. Il servizio PSN non è disponibile in tutte le nazioni, limitando la possibilità per gli utenti residenti in tali aree di creare un account e di conseguentemente accedere ai videogiochi di Sony. Anche se tecnicamente possibile, la creazione di un account selezionando una nazione che supporta il PSN va contro le linee guide impostate da Sony. Di conseguenza, titoli come Helldivers 2 sono stati eliminati dalla vendita in oltre 180 nazioni.

Al momento, non si hanno dettagli riguardanti la necessità di collegamento per il prossimo gioco, Concord, ma è probabile che la situazione rimanga invariata, soprattutto considerando il potenziale beneficio per Sony derivante dall'integrazione del cross-play nei giochi online.