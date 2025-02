Tutti pazzi per PlayStation, l'ultimo State of Play è stato il più visto di sempre

Sony può gioire: l'ultimo State of Play di PlayStation ha registrato il record di visualizzazioni, con oltre due milioni di spettatori simultanei durante l'evento del 12 febbraio. I dati, raccolti da Stream Charts, confermano il crescente successo del format di comunicazione diretta adottato da Sony dal 2019.

Il canale ufficiale PlayStation ha generato circa 700.000 spettatori contemporanei, contribuendo in modo significativo al totale. Questi numeri evidenziano come lo State of Play stia diventando sempre più popolare tra gli appassionati, nonostante alcune critiche sui contenuti (forse dovute ad aspettative troppo elevate verso i giochi da presentare).

Tra gli annunci più rilevanti dell'evento ci sono stati:

Saros , il nuovo titolo di Housemarque

, il nuovo titolo di Housemarque La data di uscita di Borderlands 4

La data di lancio di Lost Soul Aside

Shinobi: Art of Vengeance dagli sviluppatori di Streets of Rage 4

dagli sviluppatori di Streets of Rage 4 Digimon Story: Time Stranger

L'horror Directive 8020

Lo sparatutto futuristico Metal Eden

Nonostante il successo in termini di visualizzazioni, alcuni utenti hanno espresso insoddisfazione per alcuni annunci, in particolare la presentazione di Days Gone Remastered. Molti speravano in una riedizione di Bloodborne, rimanendo decisamente molto delusi.

Il format dello State of Play, ispirato ai Nintendo Direct, si conferma comunque una strategia efficace per Sony per comunicare le ultime novità direttamente ai giocatori, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto.

Quest'estate, tuttavia, potrebbe arrivare uno showcase, evento molto più apprezzati dagli appassionati anche per via della mole di giochi che solitamente vengono presentati su PlayStation 5 (acquistabile su Amazon) e piattaforme PlayStation. A voi è piaciuto? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.