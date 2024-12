PlayStation compie 30 anni, ecco il meraviglioso (e commovente) video tributo

Sony Interactive Entertainment ha appena pubblicato un video di ringraziamento ai giocatori per i 30 anni di PlayStation. Nel filmato è possibile vedere molti franchise moderni della console giapponese come Horizon, The Last of Us, Ghost of Tsushima più tanti altri brand storici nati su PS come Crash Bandicoot, Kingdom Hearts o Final Fantasy.

Ovviamente c'è spazio anche per i giochi multipiattaforma come Batman o FC Sports. Un vero e proprio video tributo nostalgico che vi farà certamente emozionare, soprattutto se siete amanti del brand sin dalla sua nascita, avvenuta nel 1994 con il lancio della prima storica PlayStation.

Oggi il marchio è più forte che mai, con oltre 61 milioni di PS5 vendute dal 2020 e il lancio recente di PS5 Pro (acquistabile su Amazon). La lineup del prossimo anno promette ottime cose con Ghost of Yotei e Death Stranding 2 On the Beach, oltre a svariate altre sorprese che verranno annunciate nel corso dei prossimi mesi.

Insomma, trent'anni e non sentirli per il simbolo videoludico per antonomasia. Chissà dove ci porterà PlayStation nel corso dei prossimi 30 anni. Sicuramente alla scoperta di tante altre storie, altri giochi e avventure che non vedremo ora di seguire e vivere, come abbiamo sempre fatto sin da quando eravamo bambini.