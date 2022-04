Uno dei trend più recenti del mercato videoludico riguarda le acquisizioni, con i grandi colossi del videogioco come PlayStation e Xbox che hanno già messo a segno diversi acquisti a dir poco roboanti. Ancora oggi, il web tende spesso a discutere su una serie di rumor, i quali parlano insistentemente di una prossima grossa acquisizione da parte di Sony. In tutto questo, di recente ha preso parola Jack Tretton, uno dei precedenti CEO di Sony Computer Entertainment America.

Le dichiarazioni di Tretton sono emerse dopo che l’ex CEO di SCEA è stato intervistato dalla redazione di GameInformer. Proprio in uno spezzone della chiacchierata, Tretton ha detto la sua sulla situazione attuale riguardante le tante acquisizioni da parte delle grandi compagnie come PlayStation e Xbox. Secondo Tretton, sebbene il 2022 sia iniziato da pochi mesi, per lui è già definibile tranquillamente come l’anno più incredibile per la acquisizioni.

Inoltre, l’ex CEO di SCEA ha dichiarato di essere certo che la competizione tra PlayStation e Xbox non esiste nell’ambito delle acquisizioni, dato che: “le due compagnie non sono in lotta sui chi acquista più studi”. Lo scopo dei due colossi, infatti, non è altro che quello di potenziare la propria offerta andando ad ampliare il buisness che sta venendo portato avanti da una o l’altra compagnia nello specifico.

L’intervista rilasciata da GameInformer USA ha toccato anche altri punti, andando anche a mettere in confronto il medium videoludico con altri media d’intrattenimento molto popolari al giorno d’oggi. Per poter leggere l’intera intervista a questo indirizzo.