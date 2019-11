PlayStation Now raggiunge 1 milione di abbonati

Durante la giornata di oggi Sony Computer Entertainment ha annunciato che PlayStation Now ha raggiunto un milione di abbonati.

Uno degli aspetti che sicuramente prenderà ancor più piede nel corso della prossima generazione di console sarà lo streaming dei videogiochi, grazie anche a piattaforme come Google Stadia, la cui uscita è prevista per il prossimo 19 novembre. Uno dei primi precursori in questo ambito è stata Sony, con il lancio di PlayStation Now avvenuto solo lo scorso marzo in Italia.

Proprio nel corso delle ultime ore, in occasione di una riunione con gli investitori sull’ultimo trimestre, Sony ha raggiunto che il servizio PlayStation Now ha raggiunto l’importante traguardo di un milione di abbonati. La notizia di questi dati arriva non molto dopo il taglio di prezzi di PlayStation Now (che ora parte da un offerta base mensile pari a 9.99 Euro) e la spinta del servizio in termini di marketing.

PlayStation Now

Ricordiamo che recentemente, il servizio PlayStation Now ha aggiunto due importanti esclusive di PlayStation 4 al suo già ampio catalogo, ovvero God of War e Uncharted 4: Fine di un Ladro. A questo si aggiungono inoltre titoli quali Grand Theft Auto V e Infamous Second Son, che saranno disponibili nella selezione per i giocatori di tutto il mondo fino al 2 gennaio 2020.

Recentemente, la stessa Sony ha annunciato che il servizio PlayStation Now continuerà sulla prossima console, PlayStation 5 (il cui lancio è previsto a fine 2020) di cui diventerà senz’ombra di dubbio uno dei punti di forza, con lo streaming sempre più parte integrante dell’esperienza finale per il giocatore.