Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport: internet e Pay TV tutto a 39,90€ al mese!

La promozione Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport è una vera occasione da non perdere per chi desidera combinare tutta la bellezza dell'intrattenimento proposto di Sky con la velocità di una connessione internet ultrarapida. Per soli 39,90€ al mese per i primi 18 mesi, avrete accesso a un pacchetto completo che include il servizio Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport.

Vedi offerta su Sky

L'offerta perfetta per avere tutto: internet e streaming grazie a Sky

Sky Wifi offre una connessione in fibra al 100%, garantendo una navigazione sempre alla massima velocità. Il modem Sky Wifi Hub è incluso gratuitamente nell’offerta ed è un modem piccolo, super compatto e facili da utilizzare in qualsiasi punto della casa vi sia più comodo. Incluso nell’offerta, Sky TV vi porta un intrattenimento di qualità con show, serie Sky Original e internazionali, e documentari affascinanti. Potrete godervi titoli imperdibili come Gomorra, Succession e Chernobyl, oltre a numerosi documentari e programmi di approfondimento di vario tipo e adatti a tutti i gusti.

Sky Sport, parte del pacchetto, vi mette al centro dell’azione con una vasta gamma di eventi sportivi. Seguirete tutte le partite della Serie A, della UEFA Champions League e della Formula 1, insieme ad altri sport di livello mondiale. Che siate appassionati di calcio, motori, tennis o basket, Sky Sport ha qualcosa per tutti amanti dello sport.

Aderendo all’offerta Sky Smart, beneficiate di un prezzo scontato per i primi 18 mesi rispetto al listino Sky Open, a fronte di un vincolo di permanenza minima di 18 mesi. In caso di recesso anticipato, sarà richiesta la restituzione degli sconti fruiti. Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per avere il meglio dell’intrattenimento e della connettività in un unico pacchetto. Il nostro consiglio è di sfruttare immediatamente questo incredibile sconto a disposizione: sarà attiva solo fino al 28.08, per cui vi invitiamo ad assicurarvi già da ora questo fantastico bundle promozione per un'estate all'insegna dello streaming! Abbonatevi subito al servizio al prezzo incredibile di 39,90€ e non ve ne pentirete.

Vedi offerta su Sky