PlayStation Now: ecco i nuovi giochi PS4 disponibili a maggio rivelati un leak

Un leak circolato nella giornata di ieri, avrebbe rivelato i prossimi giochi disponibili e giocabili in streaming tramite il servizio PlayStation Now. Per il momento non sappiamo se sia veritiero o un fake, in ogni caso vi riportiamo le informazioni in esso contenute e inerenti ai prossimi 3 nuovi giochi in arrivo sul servizio Sony.

Secondo il leak, quindi, gli abbonati a PlayStation Now potranno giocare a Rainbow Six: Siege, The Evil Within 2 e Get Even; tutti e tre dovrebbero essere disponibili durante questo mese, almeno secondo quanto riportato dalla fonte e saranno, come al solito, fruibili in streaming oppure scaricabili sulla nostra console PS4.

Rainbow Six Siege è lo sparatutto tattico di casa Ubisoft uscito l’1 dicembre 2015 su PS4. Il gioco inizialmente non partì molto bene in termini di pubblico raggiunto, ma pian piano è riuscito a raccogliere grosse fette di giocatori arrivando a conquistare ben 55 milioni di giocatori in tutto il mondo. Rainbow Six Siege comprende al suo interno 5 modalità di gioco: Nuova Recluta, Partita Veloce, Classificata, Non Classificata e Campo di Addestramento. Si tratta, dunque, di un titolo da non farsi scappare assolutamente se siete amanti del genere sparatutto.

The Evil Within è invece il seguito del primo capitolo del gioco survival horror sviluppato dal grande Shinji Mikami e dal suo team Tango Gameworks. Durante questa oscura avventura, i giocatori saranno chiamati a vestire nuovamente i panni di Sebastian Castellanos intento a salvare sua figlia Lily. Dopo gli orrori accaduti nel Beacon Mental Hospital, il detective viene raggiunto da un ex compagno di avventura Julie Kidman. La donna svela al detective che sua figlia Lily è ancora viva ed è stata utilizzata dall’organizzazione Mobius come nucleo per un nuovo sistema STEM.

Get Even è un thriller psicologico con protagonista Black, un forte mercenario risvegliatosi all’interno di un manicomio e affetto da amnesia. L’uomo accetta di sottoporsi a una sorta di trattamento sperimentale in grado di fargli rivivere alcuni ricordi per scoprire la verità su di una missione vissuta da lui stesso in passato.