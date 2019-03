Come scaricare i giochi PlayStation Now su PS4? In questa breve guida vediamo come fare il download dei vostri titoli preferiti dal catalogo PS NOW.

PlayStation Now è finalmente disponibile anche in Italia. Dopo avervi raccontato tutti i dettagli del servizio e avervi spiegato come collegare il controller PS4 al PC, eccoci per spiegarvi come scaricare i giochi PlayStation Now su PS4. Per chi ancora non lo sapesse, il nuovo servizio di Sony permette infatti di usufruire di tutti i giochi presenti nel catalogo scaricandoli oppure giocando in streaming, a discapito in questo caso della risoluzione massima bloccata a 720p – per i giochi PS3, vale solo la regola dello streaming.

PlayStation Now

Se avete quindi molto spazio nella vostra console o nell’hard disk esterno, questa guida vi spiegherà in pochi semplici passaggi come scaricare i giochi che preferite in modo tale da averli sempre a disposizione sulla vostra PlayStation 4. Il catalogo ad oggi comprende più di 700 titoli, quindi dovrete sicuramente fare una soluzione di cosa scaricare e cosa giocare in streaming.

Prima di entrare nello specifico, ecco qualche chiarimento utile:

La funzione di download è disponibile solo su PlayStation 4;

Alcuni giochi PlayStation 4 sono disponibili per il download su PlayStation Now;

Come già detto, potete scaricare quanti giochi volete, chiaramente a seconda dello spazio disponibile nella vostra console. Dopo aver effettuato il dowload sarà possibile anche giocare offline, a patto di connettere la console ad internet almeno una volta ogni sette giorni;

Per continuare ad accedere ai giochi e poterne usufruire è obbligatorio avere un abbonamento PlayStation Now valido e attivo;

Una volta scaduto l’abbonamento a PlayStation Now, o se non vi siete collegati al PSN per un periodo più lungo, non potrete più usufruire dei giochi scaricati dal PlayStation Now;

I dati salvati non saranno trasferiti automaticamente tra i giochi installati sul vostro sistema PlayStation 4 e quelli utilizzati in streaming.

Fatte le dovute precisazioni, ecco quindi una pratica guida su come scaricare i giochi PlayStation Now su PS4.

Come scaricare i giochi PlayStation Now su PS4

Aprite PS Now;

Andate su “Cerca giochi” per trovare il titolo che volete scaricare;

Entrate nella sezione di anteprima del gioco;

Un tag ben visibile nella pagina d’anteprima del gioco indica che è possibile effettuare il download del gioco, indicandone anche le dimensioni che occuperà sulla vostra console/hard disk.

PlayStation Now

Una volta avviato il download, dovrete attendere qualche minuto prima di poter avviare il gioco – questo dipende chiaramente dalla vostra banda, anche se Sony ha confermato che bastano 5mb di potenza per usufruire di un’esperienza più che buona. Dopo aver terminato di scaricare il gioco in questione, lo troverete a disposizione nella libreria giochi. Se non avete dimestichezza con il software di PlayStation Now, ecco il percorso completo.

Andate in Libreria.

Selezionate “Giochi”.

Selezionate il gioco che volete avviare.

Iniziate a giocare.

Seguendo queste semplici istruzioni, avrete quindi capito come scaricare i giochi PlayStation Now su PS4. Si tratta di un procedimento semplice, ma che potrebbe risultare magari un po’ complicato per quella fetta di utenza poco pratica con il nuovo servizio di Sony. Il catalogo di PlayStation Now verrà aggiornato nel corso dei mesi e noi non mancheremo di farvi sapere quali saranno le novità. Nel complesso però già dal lancio offre un parco titoli variegato e capace di tenervi impegnati per molto tempo. Vi ricordiamo infine che attivando PlayStation Now per la prima volta avrete diritto ad un periodo di prova di sette giorni: utilizzatelo per capire se il servizio può fare al caso vostro oppure no.