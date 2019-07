PlayStation Now: in arrivo Doom, Fallout 4 e Wolfenstein The New Order

In occasione del QuakeCon 2019, Bethesda ha voluto fare un regalo a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Now. Annunciati nuovi giochi.

In occasione del QuakeCon 2019, Bethesda ha voluto fare un regalo a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Now. Tramite i canali social della compagnia, è stato annunciato l’imminente arrivo sul catalogo digitale PlayStation Now di DOOM, Fallout 4 e Wolfenstein The New Order.

Stiamo parlando ovviamente di tre titoli che hanno fatto la gioia di molti giocatori e continueranno a farla sulla nuova piattaforma PlayStation Now.

PlayStation Now

Insieme al trittico verranno aggiunti anche altri sette giochi, tra i quali:

Monster Energy Supercross (PS4)

MotoGP 17 (PS4)

The Raven: Remastered (PS4)

Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow 2 (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Brut@l (PS4)

I giochi entreranno a far parte ufficialmente nel catalogo a partire da martedì 6 agosto.

Wolfenstein The New Order è il primo capitolo reboot sviluppato da MachineGames, che è riuscito nell’intento di riportare in auge la storica serie Wolfenstein. L’inclusione del titolo su PlayStation Now, è l’occasione perfetta per approcciarsi alla saga con l’uscita del nuovo Wolfenstein Youngblood.

PlayStation Now

Anche DOOM non scherza. Il reboot dell’FPS frenetico e dinamico di casa Bethesda, risulta essere un ottimo prodotto, particolarmente conveniente da recuperare in attesa del nuovo capitolo del franchise, DOOM Eternal atteso per novembre.

La divisione americana di Sony, differentemente dalla divisione Europea, ha pubblicato inoltre una classifica che include i titoli più giocati nel mese di luglio negli USA su PlayStation Now:

NBA 2K18

Rocket League

WWE 2K18

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Mafia III

NBA 2K Playgrounds 2

Middle Earth: Shadow of Mordor

Borderlands: The Handsome Collection

LEGO CITY: Undercover

Sid Meier’s Civilization Revolution

Metal Gear Solid V The Phantom Pain

For Honor

Che cosa ne pensate dei nuovi titoli inseriti? Il servizio PlayStation Now si sta riprendendo secondo voi? O è ancora in alto mare?