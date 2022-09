Nelle scorse ore Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato la partenza de “La Casa dei Player”: un inedito format vodcast creato per approfondire e raccontare nel dettaglio tutto il macrocosmo di titoli, funzionalità e peculiarità che contraddistinguono il servizio su abbonamento PlayStation Plus. Tale servizio si è infatti recentemente evoluto e arricchito, per garantire un’esperienza di intrattenimento più ampia ed eterogenea, grazie a 3 opzioni di abbonamento: Essential, Extra e Premium.

La prima puntata di questo nuovo vodcast ha fatto il suo debutto ufficialmente ieri, 20 settembre 2022, e la si può trovare sia sul canale YouTube di PlayStation Italia che su Spotify. Il “Padrone di casa” è uno dei giornalisti e content creator videoludici italiani più conosciuti e apprezzati del settore: Gianluca Loggia, noto sul web con il nome di Ualone.

Il format, che prevede delle puntate con cadenza mensile, aprirà le porte della Casa dei Player a numerosi ospiti che si succederanno nel corso degli episodi e che, insieme a Ualone, approfondiranno tutti gli elementi caratteristici e unici di PS Plus, e racconteranno alcuni dei migliori titoli presenti nel catalogo del servizio.

PlayStation Plus annovera tre opportunità di sottoscrizione: Essential, con tre diversi titoli offerti ogni mese, sconti esclusivi, salvataggio dei dati in cloud e la possibilità di giocare online; Extra che, oltre ai vantaggi di Essential, comprende una line up composta da circa 400 titoli sia first che third-party per PS4 e PS5; infine il piano Premium, che aggiunge il catalogo dei Classici, grazie al quale testare alcuni dei giochi più importanti dell’epoca PS1, PS2, PS3 e PSP, versioni di prova dei migliori titoli in uscita e lo streaming in cloud.

La Casa dei Player ha spalancato le sue porte a tutti, e fin dalla sua prima puntata si è già dimostrato un appuntamento da non perdere, dedicato alla passione per il gaming targato PlayStation.