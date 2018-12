PlayStation Plus vs Games With Gold dicembre 2018

Il 2018 è stato un anno davvero eccezionale per i videogiochi, con una moltitudine di novità, tanti giochi da scoprire e altrettanti da attendere. Gli abbonati dei servizi Sony e Microsoft hanno avuto un’ottima galleria di titoli con cui poter giocare in questi dodici mesi e dicembre chiude in bellezza la rassegna annuale.

Il mese scorso ci ha fatto assistere alla vittoria di Microsoft grazie alla presenza nei Games With Gold di Battlefield 1 e il primo indimenticabile Assassin’s Creed. Sony aveva presentato nella sua artiglieria una base altrettanto devastante con Yakuza Kiwami e Bulletstorm: Full Clip Edition… immaginate la difficoltà della nostra scelta.

È stato un anno piuttosto impegnativo per entrambe le due case produttrici, con esclusive, acquisizioni e preparativi per la prossima generazione di console che sembra ormai sotto gli occhi di tutti con una possibile PS5 e Xbox Scarlett. Eppure, i due competitor hanno dimostrato di voler dare sempre il meglio anche nei loro servizi in abbonamento di PlayStation Plus e Live Gold, con scontri mensili sempre più agguerriti. Ma chi è riuscito a dare il meglio in tutto l’anno?

Passando in rassegna tutti questi mesi con la nostra rubrica PlayStation Plus vs Games With Gold, abbiamo assistito a 4 vittorie della Instant Game Collection di Sony, mentre contiamo cinque vittorie per Games With Gold di Microsoft e due pareggi. La nostra rubrica si è dimostrata un valido indicatore per questo genere di servizi, monitorando mese dopo mese la qualità dei giochi offerti e, qualche volta, i frutti delle richieste di entrambe le community spesso accolte dalle due compagnie.

Manca ancora un mese per chiudere l’anno. Infatti, questo dicembre potrà decretare la supremazia di Microsoft – seppur di un solo punto di scarto – o consolidare quell’equilibrio che abbiamo visto nel corso dell’anno. Siete pronti a scoprire il vincitore del 2018 e, ovviamente, i giochi gratuiti di questo mese?