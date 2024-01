GTA III | Trucchi e codici (Soldi facili, vita infinita e tutte le armi)

A sorpresa Rockstar ha lanciato sul mercato GTA Trilogy, una collection con grafica potenziata e adatta ai giorni nostri dei tre più storici capitoli della saga.Per questo motivo oggi vediamo insieme quali sono tutti i trucchi GTA III per le varie piattaforme su cui è disponibile!

Vedi anche gli altri trucchi di GTA Trilogy:

Trucchi GTA III per PS4, PS5, XBox One, Xbox Series X/S e Switch

Per comodità i trucchi saranno elencati usando i comandi della console Playstation, ricordate che potete inserire i trucchi direttamente in game:

Ottieni 25.000$ : R2 R2 L1 L1 Sinistra Sotto Destra Su Sinistra Giù Destra Su

: R2 R2 L1 L1 Sinistra Sotto Destra Su Sinistra Giù Destra Su Tutte le armi R2 R2 L1 R2 Sinistra Sotto Destra Su Sinistra Giù Destra Su

R2 R2 L1 R2 Sinistra Sotto Destra Su Sinistra Giù Destra Su Salute al 100% R2 R2 L1 R1 Sinistra Sotto Destra Su Sinistra Giù Destra Su

R2 R2 L1 R1 Sinistra Sotto Destra Su Sinistra Giù Destra Su Armatura al 100% R2 R2 L1 L2 Sinistra Sotto Destra Su Sinistra Giù Destra Su

R2 R2 L1 L2 Sinistra Sotto Destra Su Sinistra Giù Destra Su Alza il livello di sospetto R2 R2 L1 R2 Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Destra

R2 R2 L1 R2 Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Destra Azzera il livello di sospetto R2 R2 L1 R2 Sopra Giù Sopra Giù Sopra Giù

R2 R2 L1 R2 Sopra Giù Sopra Giù Sopra Giù Ottieni un carro armato Cerchio Cerchio Cerchio Cerchio Cerchio Cerchio R1 L2 L1 Triangolo Quadrato Triangolo

Cerchio Cerchio Cerchio Cerchio Cerchio Cerchio R1 L2 L1 Triangolo Quadrato Triangolo Distruggi tutti i veicoli Le R2 L1 R1 L2 R2 Triangolo Quadrato Cerchio Triangolo L2 L1

Le R2 L1 R1 L2 R2 Triangolo Quadrato Cerchio Triangolo L2 L1 Veicoli invisibili L1 L1 Quadrato R2 Triangolo L1 Triangolo

L1 L1 Quadrato R2 Triangolo L1 Triangolo Veicoli volanti Destra R2 Cerchio R1 L2 Giù L1 R1

Destra R2 Cerchio R1 L2 Giù L1 R1 Manovrabilità ottima R1 L1 R2 L1 Sinistra R1 R1 Triangolo

R1 L1 R2 L1 Sinistra R1 R1 Triangolo Cambia personaggio Destra Goù Sinistra Sopra L1 L2 Sopra Sinistra Giù Destra

Destra Goù Sinistra Sopra L1 L2 Sopra Sinistra Giù Destra Pedoni impazziti R2 R1 Triangolo X L2 L1 Sopra Giù

R2 R1 Triangolo X L2 L1 Sopra Giù I pedoni vi odiano Giù Sopra Sinistra Sopra X R1 R2 L1 L2

Giù Sopra Sinistra Sopra X R1 R2 L1 L2 Modalità rivolta Giù Sopra Sinistra Sopra X R1 R2 L2 L1

Giù Sopra Sinistra Sopra X R1 R2 L2 L1 Più violenza Quadrato L1 Cerchio Giù L1 R1 Triangolo Destra L1 X

Quadrato L1 Cerchio Giù L1 R1 Triangolo Destra L1 X Gioco velocizzato Triangolo Sopra Sinistra Giù Quadrato L1 L2

Triangolo Sopra Sinistra Giù Quadrato L1 L2 Gioco rallentato Triangolo Sopra Sinistra Giù Quadrato R1 R2

Triangolo Sopra Sinistra Giù Quadrato R1 R2 Tempo velocizzato Cerchio Cerchio Cerchio Quadrato Quadrato Quadrato Quadrato Quadrato L1 Triangolo Cerchio Triangolo

Cerchio Cerchio Cerchio Quadrato Quadrato Quadrato Quadrato Quadrato L1 Triangolo Cerchio Triangolo Tempo sereno : L1 L2 R1 R2 R2 R1 L2 Triangolo

: L1 L2 R1 R2 R2 R1 L2 Triangolo Tempo nuvoloso : L1 L2 R1 R2 R2 R1 L2 Quadrato

: L1 L2 R1 R2 R2 R1 L2 Quadrato Temporale: L1 L2 R1 R2 R2 R1 L2 Cerchio

L1 L2 R1 R2 R2 R1 L2 Cerchio Tempo Nebbioso: L1 L2 R1 R2 R2 R1 L2 X

Trucchi GTA III per PC

Per attivare questi trucchi il comando va digitato direttamente sulla tastiera del computer.

Ottieni 250.000 $ : IFIWEREARICHMAN

: IFIWEREARICHMAN Tutte le armi : GUNSGUNSGUNS

: GUNSGUNSGUNS Salute al 100% : GESUNDHEIT

: GESUNDHEIT Armatura al 100% : TURTOISE (o TORTOISE)

: TURTOISE (o TORTOISE) Alza il livello di sospetto : MOREPOLICEPLEASE

: MOREPOLICEPLEASE Azzera il livello di sospetto : NOPOLICEPLEASE

: NOPOLICEPLEASE Ottieni un carroarmato (Rhino) : GIVEUSATANK

: GIVEUSATANK Distruggi tutti i veicoli : BANGBANGBANG

: BANGBANGBANG Veicoli invisibili : ANICESETOFWHEELS

: ANICESETOFWHEELS Veicoli volanti : CHITTYCHITTYBB

: CHITTYCHITTYBB Manovrabilità ottima : CORNERLIKEMAD

: CORNERLIKEMAD Cambia personaggio : ILIKEDRESSINGUP

: ILIKEDRESSINGUP Pedoni impazziti : ITSALLGOINGMAAD

: ITSALLGOINGMAAD I pedoni vi odiano : NOBODYLIKESME

: NOBODYLIKESME Modalità rivolta (non annullabile): WEAPONSFORALL

(non annullabile): WEAPONSFORALL Blocca la modalità rivolta : NOWEAPONSFORALL

: NOWEAPONSFORALL Più violenza : NASTYLIMSCHEAT

: NASTYLIMSCHEAT Gioco velocizzato : TIMEFLIESWHENYOU

: TIMEFLIESWHENYOU Gioco rallentato (slow motion): BOOOOORING

(slow motion): BOOOOORING Tempo sereno : SKINCANCERFORME

: SKINCANCERFORME Tempo nuvoloso : ILIKESCOTLAND

: ILIKESCOTLAND Temporale : ILOVESCOTLAND

: ILOVESCOTLAND Tempo Nebbioso : PEASOUP

: PEASOUP Rapidi cambi climatici: MADWEATHER

GTA 3: come guadagnare soldi velocemente

Oltre ai trucchi che avete visto qui sopra potete guadagnare rapidamente denaro contante in GTA III con un piccolo glitch di sistema che sfrutta la meccanica delle acrobazie uniche.

Ecco il punto che bisogna raggiungere per dare inizio al glitch!

E questo è il procedimento per ottenere denaro:

Usando un automobile è necessario attraversare la zona erbosa che si trova all'estremità nord-occidentale di Portland (trovate la mappa qui sopra) Avvicinatevi al bordo che scende verso la galleria sotterranea che porta a Staunton Island, la seconda isola di gioco. A questo punto la macchina inizierà a cadere a causa di texture mal posizionate, lasciandovi il tempo per concatenare quante più rotazioni e acrobazie folli possibili. Dopo un po' la macchina sarà riposizionata sul terreno senza alcun problema non annullando l'acrobazia unica. In questo modo sarà possibile per il giocatore guadagnare una cifra che va dai 1000 ai 3000 dollari in pochissimo tempo. È possibile ripetere il procedimento in maniera infinita per guadagnare tutti i soldi che si desiderano.

Quali sono i vantaggi di questo metodo?

È valido su qualsiasi piattaforma

Non pregiudica l'ottenimento dei trofei o degli achievement!

Trucchi GTA III su iOS/Android/Netflix

Avete nostalgia dei vecchi capitoli della saga di GTA? La GTA Trilogy arriva anche su Smartphone e su Netflix per essere giocata dagli interessati e con essa è possibile rivivere le avventure dei videogiochi che più hanno segnato la storia dei titoli open world.

Sappiamo tutti quanti che però la parte veramente divertente di un GTA è l'utilizzo indiscriminato dei cheat per generare il caos più totale ed è proprio per questo che oggi andiamo a scoprire come utilizzare i trucchi GTA III su Android, iOS o Netflix.

C'è un unica cosa da sapere: il metodo per dare in input i trucchi cambia in base al sistema di controllo che si utilizza. Chi sta usando il joypad per giocare dovrà inserire i trucchi diversamente da chi utilizza i tasti a schermo.

Se si sta utilizzando un joypad valgono i trucchi che abbiamo visto su console (cioè questi)

Se non si sta utilizzando un joystick invece è possibile utilizzare la tastiera virtuale per inserire i trucchi; in questo caso è necessario seguire la seguente procedura:

Da un qualsiasi punto del gioco è necessario aprire il menu di pausa Tra le voci è necessario selezionare opzioni Tra le voci presenti sarà necessario selezionare la categoria accessibilità Dalla finestra risultante sarà necessario selezionare la voce Inserisci codice (Enter cheat code in inglese, in generale la penultima voce a prescindere dalla lingua da riferimento) Ora su smartphone ci comparirà la tastiera virtuale con il quale potremo inserire i codici che preferiamo.

La lista completa dei codici smartphone è identica a quella dei trucchi per PC che trovate poco sopra o cliccando qui.

