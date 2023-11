Playstation Portal: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Se possedete una PS5 e desiderate la flessibilità di poter continuare a giocare senza essere vincolati alla console principale, potreste trovare interessante la nuova PlayStation Portal, i cui preordini sono disponibili sui principali store online. Le spedizioni, invece, partiranno tra pochissimi giorni, dato che l'uscita è prevista per il 15 novembre.

Inizialmente previsti su Amazon e Gamestop, i preordini della PlayStation Portal si sono successivamente estesi anche su Mediaworld, Unieuro ed Euronics. Troverete tutti i link necessari per effettuare il preorder alla fine di questo articolo, ma prima vogliamo spiegarvi meglio alcune caratteristiche di questa nuova console targata Sony.

Playstation Portal, chi dovrebbe acquistarla?

A prima vista, si potrebbe pensare che PlayStation Portal sia una concorrente di Steam Deck, Rog Ally e Nintendo Switch. Tuttavia, va notato che questa console non è progettata per competere direttamente con le altre console portatili sul mercato. PlayStation Portal ha uno scopo ben definito: consentire lo streaming dei giochi della PS5 tramite Wi-Fi.

È un dispositivo pensato quindi per risolvere situazioni ben specifiche, come quando la smart TV è in uso da parte di un altro membro della famiglia, ad esempio per guardare una partita di calcio o qualsiasi altra cosa. Ma PlayStation Portal potrebbe essere interessante anche per chi desidera semplicemente continuare a giocare senza interruzioni quando si sposta dal divano.

È importante notare che, essendo in fase di preordine, il prezzo è quello di listino. Tuttavia, trattandosi di un prodotto ufficiale PlayStation, c'è il rischio che la domanda elevata esaurisca rapidamente le scorte, rendendo difficile trovarlo disponibile per un po' di tempo. In Giappone, ad esempio, sono già stati segnalati sold-out presso numerosi rivenditori. Quindi, se siete interessati, è consigliabile agire tempestivamente e aggiungerla al carrello prima che diventi introvabile per chissà quanto tempo.

PlayStation Portal: dove prenotarla al miglior prezzo

