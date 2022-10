Intorno al deal di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft c’è un’aria decisamente poco serena. Jim Ryan, capo della divisione PlayStation di Sony, sta infatti giocando tutte le carte possibili per poter fermare questa manovra di mercato o quantomeno rallentarla. Dopo le dichiarazioni relative a Call of Duty e i termini di esclusività (ancora sconosciuti al grande pubblico, visto che protetti da accordi di non divulgazione), ora Ryan ha deciso di prendere in mano la situazione, volando fino a Bruxelles per parlare direttamente con i regolarti dell’Unione Europea.

La visita di Ryan ai regolatori dell’Unione Europea è avvenuta nella giornata dell’8 settembre 2022, stando alle fonti di Dealreporter (via VGC). I contenuti del colloquio sono strettamente privati, ma è facile immaginare cosa si siano detti Ryan e i membri della commissione e l’argomento di discussione riguarda ovviamente il deal di Activision Blizzard e Microsoft, che Ryan vede come una minaccia per l’intera industria dei videogiochi.

Come accennavamo in apertura, non è la prima volta che Jim Ryan si schiera contro questa acquisizione. L’interesse di PlayStation è chiaramente quello di evitare che la maggior parte delle IP di Activision Blizzard trovino una nuova casa su Xbox. Microsoft, dal canto suo, ha sempre cercato di rassicurare gli animi, affermando che non c’è la volontà, almeno per ora, di togliere Call of Duty e altri giochi da tutte le piattaforme attuali. Lo scenario però potrebbe cambiare in futuro ed è per questo che Phil Spencer (Head of Microsoft Gaming) non ha mai parlato di multiplatform per tutta la durata dei vari franchise.

Non sappiamo se queste manovre serviranno effettivamente a qualcosa. L’ipotesi più probabile è però che il deal alla fine si concretizzerà senza problemi e che queste manovre servano esclusivamente per ritardare il processo. Vi aggiornermeo non appena ci saranno ulteriori novità e dettagli in merito.