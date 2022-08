Alla Gamescom 2022 non c’è stato spazio solamente per i videogiochi, ma anche per l’hardware. Decisamente a sorpresa, infatti, Sony ha sfruttato il palco della kermesse teutonica per annunciare un nuovo controller destinato a PS5. Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, Sony ha annunciato il DualSense Edge, una sorta di Pro Controller destinato proprio alla sua ultima console.

Il DualSense Edge è praticamente identico alla contro parte originale, almeno nella versione estetica, come è possibile vedere dallo screenshot del trailer di presentazione e che trovate poco più in alto. In realtà nasconde una serie di feature decisamente interessanti, come per esempio la possibilità la personalizzazione dei tasti e delle levette analogiche. Il primo video lo dichiara interamente Wireless, ma chiaramente sarà possibile utilizzarlo anche con il cavo. L’arrivo del DualSense Edge ricalca alla perfezione il percorso fatto da Microsoft, con l’introduzione della serie Elite Controller per le sue console Xbox: era dunque solamente questione di tempo prima che il colosso nipponico decidesse di lanciare sul mercato la sua visione.

Il filmato, che trovate poco più in basso, mostra perfettamente alcune delle caratteristiche del controller. Purtroppo non ci sono indicazioni in merito al prezzo e neanche per quanto riguarda l’uscita. Al momento Sony non ha ancora annunciato nulla in merito, ma è molto probabile che si esponga nel corso delle prossime ore. Potete dare uno sguardo al trailer di presentazione del nuovo controller di PS5 grazie al video che trovate poco più in basso.

Non sarà l’unico hardware disponibile nel corso dei prossimi mesi: il 2023 infatti vedrà l’arrivo anche del visore per la realtà virtuale di PS5, ovvero PS VR2. La finestra di lancio ufficiale è stata annunciata nel corso della giornata odierna, come vi abbiamo riportato a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.