PS5, arriva un nuovo aggiornamento pensato per aiutare i giocatori

Sony Interactive Entertainment ha annunciato un aggiornamento per PlayStation 5 (acquistabile su Amazon), che promette di trasformare radicalmente l'esperienza di gioco degli utenti. La novità, denominata "Community Game Help", si aggiungerà alla già esistente funzione Game Help del sistema, offrendo una vasta gamma di suggerimenti e supporto per i giocatori.

Secondo quanto dichiarato da Sabrina Meditz, senior director del product management di Sony Interactive Entertainment, la Community Game Help espanderà la libreria di utili suggerimenti di gioco incorporando video generati automaticamente da filmati di gioco dei giocatori stessi che hanno scelto di contribuire. Questo significa che i giocatori potranno accedere a una vasta raccolta di suggerimenti provenienti direttamente dalla comunità di giocatori di PlayStation 5.

L'esperienza di Game Help migliorata sarà disponibile per tutti i giocatori di PlayStation 5, indipendentemente dall'abbonamento PlayStation Plus. Ciò significa che anche coloro che non sono iscritti al servizio premium potranno usufruire di questa innovativa funzione. Nei giochi supportati, i giocatori potranno contribuire con il proprio gameplay, visualizzare i suggerimenti degli altri giocatori e accedere ai suggerimenti di Game Help creati dagli sviluppatori.

È importante sottolineare che, oltre ai suggerimenti generati dagli sviluppatori attualmente forniti nei giochi supportati, i giocatori inizieranno a vedere suggerimenti contrassegnati come "Community Game Help". Questo indicherà che la clip è stata generata dai filmati di gioco di altri giocatori, offrendo un nuovo livello di supporto collaborativo tra la community di giocatori di PlayStation 5.