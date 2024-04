La PS5 Pro potrebbe avere una modalità esclusiva per i 60fps

Ormai manca solo l'ufficialità, ma PS5 Pro esiste e verrà rilasciata quest'anno, probabilmente verso l'autunno. Dopo il successo della PS5, l'azienda nipponica sta lavorando su una versione ad alte prestazioni della sua console di nuova generazione, destinata a impressionare gli appassionati gaming.

Secondo quanto riportato da The Verge, la PS5 Pro, prevista per il lancio entro la fine dell'anno, prometterebbe di offrire prestazioni ancora più potenti e immersive rispetto al modello base.

Una delle caratteristiche più interessanti della PS5 Pro sarà la sua capacità di migliorare l'esperienza di gioco per i titoli esistenti e futuri. Sony sta collaborando con gli sviluppatori per creare una modalità grafica esclusiva per la PS5 Pro, che combinerà l'upscaling alla risoluzione 4K con una frequenza di 60 fps e gli effetti di ray tracing. Questo significa che i giocatori potranno godere di immagini più nitide, dettagliate e realistiche, garantendo un'esperienza di gioco fluida. Almeno sulla carta.

Inoltre, la PS5 Pro potrebbe supportare anche una modalità "ultra-boost" per i giochi più vecchi, consentendo loro di funzionare a una frequenza di frame più elevata e di beneficiare di una maggiore stabilità complessiva. Anche i giochi con risoluzione variabile potranno sfruttare al massimo le potenzialità della nuova console, grazie alla sua capacità di adattarsi dinamicamente alle esigenze di rendering.

la PS5 Pro, prevista per il lancio entro la fine dell'anno

Tuttavia, nonostante le prestazioni potenziate della PS5 Pro, Sony si è impegnata a garantire la compatibilità con i giochi esistenti e a garantire che gli sviluppatori possano continuare a creare esperienze di gioco straordinarie per entrambe le versioni della console.

A questo punto, non vediamo l'ora di saperne di più su questa versione mid-gen, nella speranza che i miglioramenti siano percettibili e non solo apparenti.