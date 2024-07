PlayStation VR2 è ormai in caduta libera, ma non è l'unico

Il settore della realtà virtuale (VR) e della realtà aumentata (AR) sta attraversando un periodo di incertezza, secondo un recente rapporto di DSCC, che ha tagliato le previsioni di crescita del mercato al 12% per il 2024. Un fattore chiave dietro questa decisione è legato alla produzione interrotta del PS VR2 da parte di Sony, influenzando notevolmente le dinamiche del mercato.

Le previsioni aggiornate indicano che le spedizioni di display per visori AR/VR raggiungeranno un incremento annuale del 12%, con un volume più basso rispetto ai 19 milioni di unità inizialmente previste. Analizzando le tendenze dominanti nel settore, emergono due principali dinamiche. Da un lato, troviamo l’impatto meno significativo del lancio di Apple Vision Pro. Nonostante l’enorme attenzione mediatica, il dispositivo non ha incrementato le vendite di modelli VR più economici, come il Meta Quest 3 (acquistabile su Amazon). Inoltre, ciò ha contribuito a rallentare ulteriormente le vendite di PS VR2, anche a causa della scarsa uscita di nuovi giochi, portando Sony a sospendere temporaneamente la produzione del visore.

Dall’altro lato, DSCC mette in evidenza le aspettative nei confronti di Meta, che dovrebbe lanciare un nuovo visore entry-level, seguendo la successione del Quest 2. Questo nuovo modello manterrà una configurazione a singolo pannello LCD anziché adottare un design con doppio pannello. La decisione di Meta, data la sua posizione dominante nel mercato, avrà sicuramente un impatto rilevante sulle spedizioni complessive di display.

Guardando al futuro, le previsioni a lungo termine sono state anch'esse ridimensionate, ma si prevede ancora un aumento costante. VR e AR video passthrough (Mixed Reality) sono trattati insieme, mentre l'AR see-through

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, i ricavi dei pannelli per la realtà virtuale dovrebbero ammontare a 781 milioni di dollari nel 2024. Si prevede un incremento significativo nelle vendite di OLED su silicio (SiOLED o OLEDoS), spinto in parte dall'Apple Vision Pro e dal previsto visore Samsung/Google basato su questa tecnologia. Al contrario, la sospensione della produzione di PS VR2 avrà un impatto più duro, con un calo previsto dell'83% sui ricavi AMOLED nel 2024. Sony ha programmato di riprendere la produzione solo dopo aver smaltito le scorte esistenti, ma l’assenza di nuovi giochi per il visore rappresenta un ulteriore ostacolo.