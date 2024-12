Il Wrap PlayStation è arrivato: scoprite quanto e cosa avete giocato nel 2024

Sony ha lanciato il sito PlayStation Wrap-Up 2024, che offre agli utenti PlayStation un riepilogo delle loro statistiche di gioco per l'anno appena concluso. Il sito, accessibile inserendo le credenziali del proprio account PlayStation, fornisce una panoramica dettagliata dei titoli giocati e dei risultati raggiunti su PS4 e PS5 (acquistabile su Amazon) nel corso del 2024. In questo momento è sovraccarico per l'enorme richiesta di statistiche.

A ogni modo questa iniziativa rappresenta una tradizione annuale non solo per Sony, ma anche per altre aziende del settore videoludico. L'obiettivo è duplice: da un lato, offre agli utenti informazioni interessanti sulle proprie abitudini di gioco, dall'altro, stimola la condivisione di questi dati sui social media, generando engagement e visibilità per il brand.

Il sito presenta una panoramica annuale personalizzata che include: - Una definizione basata sul genere videoludico più giocato dall'utente - Il numero totale di titoli giocati - I trofei sbloccati - Le ore complessive di gioco - Le sessioni in multiplayer - Una classifica dei giochi più giocati con relative statistiche

Una panoramica annuale personalizzata

Oltre alle statistiche, gli utenti possono ottenere un codice PSN per riscattare un Avatar e oggetti digitali collezionabili. Tutte queste informazioni sono riassunte in una singola schermata, progettata per essere facilmente condivisa sui social media.

Il PlayStation Wrap-Up 2024 si rivela uno strumento efficace per coinvolgere la community PlayStation, offrendo agli utenti un'opportunità di riflessione sulle proprie esperienze di gioco dell'anno passato e promuovendo al contempo l'interazione social intorno al brand.

Vi ricordiamo che oltre a quello PlayStation, potete accedere a quello Xbox seguendo questo indirizzo. Nel corso dei prossimi giorni arriverà anche quello Nintendo e probabilmente anche quello legato a Steam/GOG, quindi c'è ancora molto da vedere in termini di pure statistiche.

Ovviamente vi informeremo adeguatamente qualora andassero online ulteriori wrap. Buon divertimento!