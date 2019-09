PlayStation: si chiama X o croce? Sony chiede, i social rispondono con una valanga di meme

L'eterno dilemma è stato risolto: Sony ha finalmente detto apertamente qual è il nome del tasto PlayStation, ma i fan non si sono trattenuti.

Nella vita ci sono molte domande alle quali ognuno di noi può rispondere in modo personale. Qual è il senso dell’esistenza? La pizza è buona anche quando non è buona? Il tasto del controller PlayStation si chiama X oppure Croce? Non è facile venirne a capo, ma l’account Twitter di PlayStation UK ha deciso di svegliare il can che dorme e dare una risposta definitiva. Si chiama Croce, visto che tutti gli altri tasti sono chiamati con il nome di forme geometriche (Triangolo, Quadrato e Cerchio). Be’, non tutti sono d’accordo.

I giocatori hanno iniziato a dire la propria, spiegando il modo in cui hanno chiamato i tasti per tutta la propria vita. Alcuni, invece, non hanno perso occasione di inventarsi meme e risposte assurde. Come potete vedere anche qui sotto.

OK the votes are in, these are now the new names of the buttons. Press No Pizza to Start. https://t.co/EDIXV4p7VN — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 5, 2019

Alcune proposte, però, non sono piaciute molto all’account Twitter PlayStation. Un’utente, ad esempio, ha affermato che il Cerchio si chiama O (come la lettera) e la Croce si chiama X, mentre Quadrato e Triangolo sono rimasti invariati. PlayStation ha risposto in questo modo, con ovvio tono scherzoso: “Perché mai mescoleresti forme e lettere?! Questa è follia!”

Un altro utente ha affermato che le X hanno una distanza tra i bracci diverse, mentre la croce ha distanza uguale: quindi il tasto deve chiamarsi Croce. Un altro ha però fatto notare che la normale croce ha sì le braccia a novanta gradi, ma di lunghezza diversa: ovviamente è così per la croce cristiana; tecnicamente, quindi, il tasto PlayStation è una croce greca!

La prossima volta che dovrete urlare a un vostro parente che non sa cosa premere durante una serata di party game con la PlayStation, provate con “Premi la Croce greca! Premi la Croce greca!”. Forse imparerà a usare un controller, finalmente.