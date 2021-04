PoDvision Puntata #5 | The Art of Pixel

Prosegue il percorso di PoDvision, un podcast interamente dedicato ai videogiochi, in cui cercheremo di evitare il più possibile il tema del “dibattito”, ormai una vera e propria costante nei podcast italiani. Ciò che vogliamo fare, infatti, non è polemizzare, ma semplicemente chiacchierare di una nostra esperienza, di un gioco in particolare o una saga che abbiamo amato.

In questa puntata si parlerà con Alessandro Palladino di un recente progetto editoriale portato avanti su Tom’s Hardware: The Art of Pixel. Il lavoro di Alessandro, responsabile indie per GameDivision e autore delle nostre più belle copertine, è passato per numerose interviste ad altrettanti gruppi di sviluppo (alcuni molto noti nel panorama). Il risultato è una piccola summa della pixel art dei nostri tempi, con punti di vista diversi ma egualmente interessanti e con uno sguardo al futuro curioso e propositivo.

Estrapolando dal testo dell’articolo stesso (che potete trovare qui):

Questo, come spesso accade, poteva essere un semplice editoriale con i migliori progetti da giocare, da osservare e gustare, magari corredato da un piccolo commento a margine redatto da noi giornalisti. Stavolta però abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, spingerci un po’ più in là con il nostro lavoro e portarvi un contatto diretto con chi, i videogiochi, li fa. Abbiamo quindi raggiunto numerosi studi di sviluppo di videogiochi in Pixel Art per raccontarci il loro punto di vista, il loro credo e obiettivi, portando a voi lettori un piccolo sguardo tra le grandi idee di alcuni dei titoli più apprezzati del panorama indipendente.

Sul finale, come sempre, la nostra rassegna stampa a tema videogiochi, con la lettura e discussione di tre notizie particolarmente interessanti e di cui vi forniamo il link anche qui in calce all’articolo:

Ricordo a tutti i nostri lettori (ed ascoltatori) che PoDvision è disponibile su tutte le maggiori piattaforme di podcasting, tra cui anche: Spotify, Spreaker e Apple Podcast