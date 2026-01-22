Il franchise Pokémon si prepara a conquistare definitivamente il mondo dei parchi a tema con un'esperienza permanente che debutterà presso gli Universal Studios. L'annuncio arriva direttamente da The Pokémon Company e Universal Studios, che hanno ufficializzato una partnership destinata a portare l'universo dei mostriciattoli tascabili in forma di attrazione interattiva sia in Giappone che negli Stati Uniti. Si tratta di un progresso significativo per il brand, che festeggia quest'anno il suo trentesimo anniversario con una serie di iniziative ambiziose, e rappresenta la prima volta che Pokémon ottiene uno spazio permanente dedicato all'interno dei parchi Universal, andando oltre le semplici apparizioni in parate e merchandise.

L'esperienza promette di essere qualcosa di radicalmente diverso dalle classiche attrazioni a tema. Secondo il comunicato ufficiale, si tratterà di un'esperienza iper-realistica che stimola tutti e cinque i sensi, pensata per ricreare il mondo Pokémon con un livello di interattività e ricchezza mai visto prima. Il CEO di The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, ha sottolineato che l'obiettivo è creare un intrattenimento unico nel suo genere, specifico per i parchi a tema, capace di portare sorprese ai fan di tutto il mondo attraverso un'esperienza concreta nel mondo reale.

Il rollout dell'attrazione seguirà una strategia geografica precisa: Universal Studios Japan a Osaka sarà il primo parco a ospitare l'esperienza Pokémon, mentre successivamente l'attrazione verrà implementata presso Universal Studios Orlando in Florida. Al momento non è stata comunicata alcuna finestra temporale specifica per l'apertura, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli su tempistiche e contenuti concreti dell'esperienza.

Mark Woodbury, responsabile dei parchi a tema Universal, ha commentato l'iniziativa evidenziando come Pokémon sia uno dei franchise più amati al mondo e promettendo di offrire agli ospiti il mondo affascinante dei Pokémon in modo innovativo. Attualmente, i personaggi Pokémon sono già presenti a Universal Studios Japan attraverso parate, spettacoli dal vivo e merchandising vario, ma questa sarà la prima volta che il parco ospiterà un'attrazione permanente e dedicata al franchise di Game Freak e Nintendo.

L'annuncio si inserisce in un contesto ricco di celebrazioni per il trentesimo anniversario del brand. Vale la pena precisare che questo progetto Universal è completamente separato da PokéPark Kanto, un'altra esperienza permanente a tema Pokémon che debutterà quest'anno a Tokyo. PokéPark Kanto sarà suddiviso in due aree principali: Pokémon Forest, un percorso costellato di statue raffiguranti creature provenienti da tutta la serie, e Sedge Town, che ospiterà negozi, spazi per performance e altre attrazioni.

La storia dei PokéPark risale al 2005, quando il primo parco operò come attrazione itinerante tra marzo e settembre di quell'anno in Giappone, prima di chiudere i battenti. L'evoluzione verso esperienze permanenti e integrate all'interno di grandi complessi come Universal Studios rappresenta un salto di qualità significativo nella strategia di espansione del franchise oltre videogiochi, anime e trading card game, consolidando Pokémon come proprietà intellettuale multi-piattaforma a 360°.