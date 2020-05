Pokémon, annunciata l’International Challenge di Maggio

Dopo aver affrontato un’emergenza che ancora non passa del tutto, il mondo esportivo di Pokémon si prepara a tornare più in forma che mai. Gli eventi da recuperare sono tanti e anche le community si adoperano per non far mancare un’estate ricca di competizione, ad esempio il Team Championship in arrivo mira a unire tutta la scena italiana del competitivo anche in assenza di eventi ufficiali. Ma poche ore fa Nintendo ha annunciato l’arrivo dell’International Challenge di maggio, il prossimo grande evento PvP che metterà tutti i giocatori di Pokémon Spada e Scudo l’uno contro l’altro seguendo il formato di regole del VGC 2020.

Ciò significa che la maggior parte delle forme Gigantamax è legale. Alcuni Pokémon che non erano originariamente nel Galar National Dex sono anche legali. Le battaglie saranno tutte nel formato Battaglie doppie e i giocatori avranno un determinato periodo di tempo per portare a termine il proprio turno. Inoltre, la disconnessione dalle partite potrebbe comportare la squalifica dal torneo e il divieto di future battaglie. Per iscriversi all’International Challenge avrai bisogno di una copia di Pokémon Spada o Scudo insieme a un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Dovrai anche connettere il tuo account Nintendo al tuo account Pokémon Club per poter beneficiare di ulteriori premi. Dopo aver impostato tutto, apri il menu, quindi apri il menu VS. Vai al Battle Stadium e fai clic su “Competizioni online“. In quel menu, fai clic su “Cerca concorsi ufficiali” per iscriverti.

Inoltre se ancora non avete richiesto il premio per l’International Challenge di Aprile potete farlo tramite il menu “Regalo Misterioso“, ovviamente solo se avete partecipato alla competizione. Vi ricordiamo anche che questa International Challenge vi permetterà di accumulare punti validi per la Players Cup che si terrà nei prossimi mesi per sopperire alla mancanza dei mondiali.