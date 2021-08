Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, rivelate novità inedite nei remake

Nel corso del Pokémon Presents del 18 agosto 2021, sono state condivise informazioni molto interessanti riguardo Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i remake di quarta generazione della saga principale dei mostriciattoli tascabili in arrivo questo novembre su Nintendo Switch, il cui sviluppo è stato affidato ad HAL Laboratory. Tra i dettagli ci sono anche novità completamente inedite per l’avventura che nel 2006 portò gli Allenatori di Pokémon nella regione di Sinnoh.

Oltre a una rinnovata veste grafica chibi perfezionata e migliorata rispetto ai passati trailer, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno sorpreso i fan durante il Pokémon Presents con un paio di nuovi dettagli di gioco che faranno gola a nostalgici e neofiti. Per cominciare, è presente la customizzazione dei propri personaggi: Lucas e Lucinda, i due personaggi giocabili, possono vestire secondo una crescente varietà di stili di moda. Si tratta di una feature molto basilare che cambia il vestiario dei giocatori interamente e non a pezzi, ma comunque una scelta gradita e assente dai giochi originari. Inoltre, è anche una scelta complementare alla personalizzazione delle Poké Ball, una funzionalità anch’essa presente in questi remake con il nome di DecoraBall.

La vera novità inedita, tuttavia, riguarda invece i Grandi Sotterranei di Sinnoh. Nei giochi di quarta generazione, la regione di gioco era attraversata da cunicoli labirintici dove si svolgevano diverse attività tra cui la scoperta di fossili o piccole modalità multiplayer. In aggiunta ai minigiochi d’un tempo che torneranno con i remake, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente implementeranno anche i Rifugi Pokémon nei sotterranei. Questi sono delle caverne dove è possibile trovare creature altrimenti non incontrabili, a seconda degli habitat che domineranno i sotterranei. La loro apparizione può essere influenzata mediante l’utilizzo di statue Pokémon con cui il giocatore può ornare la sua Base Segreta sotterranea.

Nei remake tornano anche le Super Gare-show, esibizioni dove i Pokémon e i loro Allenatori si misurano in performance artistiche molto popolari nella regione di Sinnoh. Come in terza e in quarta generazione, anche qui le gare saranno divise in cinque categorie diverse: Classe, Grazia, Bellezza, Grinta e Acume. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente saranno disponibili dal 19 novembre 2021, e la compatibilità con Pokémon Home sarà attiva nel corso del 2022, ma i giochi sono già preordinabili. Nel corso del Presents si è parlato anche dell’atteso spin-off Leggende Pokémon Arceus, trovate informazioni in questo articolo.