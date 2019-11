Pokémon GO: rilasciato l’aggiornamento Team Rocket

Arriva su Pokémon GO il nuovo aggiornamento che permette a tutti gli allenatori di incontrare e sfidare i Leader del Team Rocket.

Durante la giornata di oggi è stato rilasciato il nuovo corposo aggiornamento a tema Team Rocket in Pokémon Go. Questo aggiornamento aggiunge al titolo mobile nuove battaglie contro i Team Leader e pone le basi per l’arrivo di Giovanni.

Per poter sbloccare le tre battaglie contro i Team Leader Cliff, Arlo e Sierra gli allenatori di tutto il mondo dovranno camminare per la mappa di gioco e scontrarsi con gli sgherri del Team Rocket che si troveranno in giro, così da accumulare man mano i Componenti Misteriosi. Raccogliendo sei componenti il giocatore sarà in grado di costruire un nuovo Rocket Radar, uno scanner utile a rintracciare i tre personaggi da sfidare.

Usando il Rocket Radar i giocatori saranno anche in grado di vedere un PokéStop nella loro area dove potranno trovare una battaglia contro un boss. Ognuno dei tre Leader del Team Rocket ha il proprio set di Pokémon Ombra da combattere, oltre che una storia personale che si lega ai Leader originali dei giochi principali del brand.

Sconfiggendo i Leader gli allenatori potranno ottenere per la prima volta un Pokémon Ombra Shiny come ricompensa. Inoltre i giocatori entreranno in possesso delle ambite Pietre Unova per far evolvere alcuni Pokémon della quinta generazione. Avete già provato le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento di Pokémon GO? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.