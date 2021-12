Pokémon GO: ecco il Pokémon del primo Community Day del 2022!

Pokémon GO continua a riscuotere un grosso successo nella community dei videogiocatori. In vista dell’arrivo del prossimo anno, il titolo prosegue con la sua espansione: la Stagione 5 è stata lanciata soltanto poche settimane fa, e sta già andando benone. Adesso, però, abbiamo anche maggiori dettagli sul prossimo Community Day, che sarà anche il primo del 2022: in particolare, adesso sappiamo che il protagonista questa volta sarà l’amatissimo Pokémon sferico Spheal!

Il Community Day con protagonista Spheal si terrà il 16 gennaio dalle 11 alle 17, durante il quale potrete fare più che catturare uno di questi Pokémon. Oltre alla possibilità di trovarne uno shiny, infatti, c’è anche un’altra chicca da tenere in conto: far evolvere un Sealeo, la seconda forma di Spheal, in un Walrein durante l’evento (o fino a un massimo di due ore dopo il termine di esso), farà sì che quest’ultimo abbia già imparato le abilità Gelolancia e Polneve.

L’evento porterà con sé anche svariati bonus e premi: per prima cosa, durante il Community Day sarà possibile ottenere il triplo dell’XP con la cattura, e la durata dei moduli esca e degli aromi è stato esteso a tre ore. Inoltre, scattare delle foto durante questa giornata conferirà una sorpresa all’utente. Per i più appassionati, poi, al costo di un euro si può accedere alla storia di ricerca speciale del Community day dedicato a Spheal, intitolato “Rotolando con Spheal”.

Infine anche lo shop è stato aggiornato: durante l’evento, infatti, sarà possibile riscattare 50 Ultra Ball gratuitamente all’interno del negozio. È inoltre disponibile il pacco speciale del Community Day, acquistabile una volta soltanto, che per 1.280 Pokémonete vi conferirà 50 Ultra Ball, 5 Superincubatrici, 5 Fortunuovo e un MT attacco veloce fuoriclasse. Se avete bisogno di dritte per godervi questa giornata al meglio e catturare più Spheal possibili, e le Ball gratuite incluse per l’occasione non vi bastano, allora vi tornerà sicuramente utile la nostra guida dove vi mostriamo come potenziare un PokéStop.