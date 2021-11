Pokémon GO: la Stagione 5 sarà a tema Leggende Arceus

Dopo un lancio da record, Pokémon GO ha ridimensionato i propri numeri senza però perdere quello zoccolo duro di appassionati che, ancora oggi, amano esplorare le città del mondo alla scoperta di nuove creature da catturare. Qualche istante fa è stata annunciata la prossima Stagione 5 del gioco in realtà aumentata di Niantic, e con grande sorpresa di molti abbiamo appurato che ruoterà ad un tema molto recente.

Nello specifico la quinta stagione di Pokémon Go è stata nominata come la Season of Heritage e sarà incentrata sul prossimo titolo per Nintendo Switch Leggende Arceus. Si tratta di un gioco molto importante per il brand delle creature collezionabili di Game Freak dato che, dopo anni di titoli dalla struttura classica il team nipponico ha deciso di tentare di rivoluzionare il tutto con uno spin off dal grande impatto.

In queste ore è stata pubblicata anche la prima grafica e il primo teaser della nuova stagione di Pokémon GO. Al momento mancano ancora tutta una serie di informazioni su questa nuova direzione del gioco in realtà aumentata di Niantic, ma lo stesso team di sviluppo ha già dichiarato che nel corso delle prossime settimane arriveranno tutta una serie di dettagli in più sui nuovi contenuti in arrivo nel gioco.

Una cosa però la sappiamo, ovvero che la nuova Stagione 5 Season of Heritage di Pokémon GO debutterà a partire da domani 1 dicembre.