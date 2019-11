Pokémon GO: annunciati gli eventi di novembre

È un mese indubbiamente importante per il famosissimo franchise dei Pokémon. Previsto per domani, infatti, è il lancio di Pokémon Spada e Scudo, che saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch e introdurranno l’inedita regione di Galar e ovviamente l’ottava generazione di Pokémon, oltre a numerose meccaniche di gameplay mai vista prima.

Ma non è solo questo: nel corso della giornata di oggi, infatti, la compagnia di sviluppo Niantic Games ha annunciato gli eventi che caratterizzeranno il mese di novembre per Pokémon GO, il titolo mobile che ha avuto e sta tuttora avendo un estremo successo a livello mondiale.

Gli eventi del mese di novembre saranno un totale di 3: si partirà infatti con la Settimana Superefficace, il quale inizierà il prossimo 19 novembre e finirà il prossimo 26 novembre. Il secondo evento di novembre interesserà invece Terrakion, con i suoi raid a cinque stelle, che sarà disponibile invece dal 26 dicembre fino al prossimo 17 dicembre. Per concludere, infine, ci sarà l’evento Festival degli amici, che sarà disponibile dal 27 novembre fino al prossimo 2 dicembre.

Non ci resta a questo punto che attendere gli eventi che andranno a caratterizzare i prossimi mesi di gioco, che saranno annunciati da parte della stessa Niantic. Vi ricordiamo che Pokémon GO è attualmente disponibile al download gratuito su tutte le piattaforme mobile, rispettivamente per dispositivi iOS e Android. E voi, ci state ancora giocando assiduamente? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!